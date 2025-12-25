میلی صفحه خبر لوگو بالا
بالاخره محدودیتها در مرز آستارا_ آذربایجان رفع شد/ تدبیر برای جلوگیری از تکرار داستان

ظاهرا محدودیت‌ها در مرز آستارا به آذربایجان رفع شده است و بعد از چندین روز سرگردانی حالا ترددها جریان دارد.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۲۰
| |
3219 بازدید
بالاخره محدودیتها در مرز آستارا_ آذربایجان رفع شد/ تدبیر برای جلوگیری از تکرار داستان

پس از مذاکرات مرزی اخیر بین مدیران گمرک ایران و جمهوری آذربایجان، توافق شد که ظرفیت خروج روزانه کامیون‌ها از دو مرز قدیم و جدید آستارا به میانگین ۳۵۰ تا ۳۷۰ دستگاه افزایش یابد. طرف آذربایجانی همچنین آمادگی خود را برای پذیرش روزانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ کامیون یخچال‌دار از مرز جدید اعلام کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری پیش‌بینی کرده که با اجرای این توافق، شرایط تردد در سه تا چهار روز آینده به حالت عادی بازگردد. معاون گمرک ایران نیز تأکید کرده که محدودیت پذیرش طرف مقابل در حال برطرف شدن است و همکاری آذربایجان مثبت بوده.

هفته‌های پرچالش

تردد کامیون‌های صادراتی از مرز آستارا به آذربایجان در هفته‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بود و صف‌های طولانی تشکیل شد که زیان‌هایی به صادرکنندگان محصولات کشاورزی وارد کرد. منابع گزارش دادند که محدودیت پذیرش گمرک آذربایجان اصلی‌ترین عامل تأخیر‌ها بود، در حالی که تردد ورودی از باکو روان‌تر انجام می‌شد.

با افزایش صادرات ایران به اوراسیا و روسیه، مرز آستارا شاهد تجمع گسترده کامیون‌های ترانزیتی شد. معطلی‌ها گاهی تا چند روز طول کشید و منجر به کاهش کیفیت کالا‌های فاسدشدنی گردید. بیش از ۱۰ روز از انتشار ویدیو وایرال نماینده و فرماندار آستارا درباره پیگیری مشکلات می‌گذرد؛ مخاطبان همان زمان پیش‌بینی کرده بودند که حل سریع بعید است و مسائل ادامه یافت. آنها تاکید داشتند به زودی مشکل حل خواهد شد.

توافقات قبلی اجرا نشده بود و عوامل متعددی مانند کمبود زیرساخت در سمت ایران و محدودیت ظرفیت طرف آذربایجانی نقش داشتند. علی درمانی، فرماندار آستارا، از رایزنی‌های دیپلماتیک برای تسریع خبر داد. سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، نیز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد.

برای جلوگیری از تکرار این مشکلات در آینده، باید تدبیر ویژه‌تری اندیشید، از جمله توسعه پایدار زیرساخت‌ها، تقویت سامانه نوبت‌دهی و پیگیری مستمر توافقات دوجانبه.

شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
