عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر وظیفه حاکمیت در تأمین معیشت مردم گفت: تورم و گرانی‌های فعلی نشان‌دهنده نبود ثبات و برنامه‌ریزی منسجم در اقتصاد کشور است و بیشترین فشار آن متوجه دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر شده است.

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به شرایط معیشتی مردم، اظهار کرد: توجه به معیشت مردم وظیفه ذاتی حاکمیت است و همه مسئولان کشور موظف‌اند در مسیر تأمین زندگی آبرومندانه برای مردم تلاش کنند.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر نوعی بی‌برنامگی و رهاشدگی در حوزه اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که نتیجه آن تورم و گرانی گسترده‌ای است که دامنگیر جامعه شده و بسیاری از مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر، با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مراجعات مکرر مردم به نمایندگان برای یافتن یک تدبیر فوری در حوزه معیشت، نشان می‌دهد که وضعیت فعلی اقتصاد کشور از نظر ثبات، وضعیت قابل قبولی نیست و نیازمند تصمیمات جدی و هماهنگ است.

اسماعیلی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه کشور خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است؛ از تنوع اقلیمی گرفته تا توانمندی‌های انسانی و علمی. اگر هماهنگی لازم در مدیریت کشور ایجاد شود و از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌درستی استفاده شود، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را حل کرد.

وی ادامه داد: آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، انسجام مدیریتی، همگرایی در تصمیم‌گیری‌ها و عبور از مداخلات جناحی در مدیریت اقتصادی است. با چنین رویکردی، می‌توان مسیر بهبود معیشت مردم و ایجاد رفاه پایدار را هموار کرد.

نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه بخش‌ها، قطعاً می‌توان و به لطف الهی خواهیم توانست بر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور فائق بیاییم.