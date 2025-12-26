بیبرنامگی و رهاشدگی در اقتصاد، معیشت اقشار آسیبپذیر را تحت فشار قرار داده است
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به شرایط معیشتی مردم، اظهار کرد: توجه به معیشت مردم وظیفه ذاتی حاکمیت است و همه مسئولان کشور موظفاند در مسیر تأمین زندگی آبرومندانه برای مردم تلاش کنند.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر نوعی بیبرنامگی و رهاشدگی در حوزه اقتصادی کشور مشاهده میشود که نتیجه آن تورم و گرانی گستردهای است که دامنگیر جامعه شده و بسیاری از مردم، بهویژه دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر، با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مراجعات مکرر مردم به نمایندگان برای یافتن یک تدبیر فوری در حوزه معیشت، نشان میدهد که وضعیت فعلی اقتصاد کشور از نظر ثبات، وضعیت قابل قبولی نیست و نیازمند تصمیمات جدی و هماهنگ است.
اسماعیلی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه کشور خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است؛ از تنوع اقلیمی گرفته تا توانمندیهای انسانی و علمی. اگر هماهنگی لازم در مدیریت کشور ایجاد شود و از این ظرفیتها، بهویژه در حوزه تولید ملی و شرکتهای دانشبنیان، بهدرستی استفاده شود، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را حل کرد.
وی ادامه داد: آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، انسجام مدیریتی، همگرایی در تصمیمگیریها و عبور از مداخلات جناحی در مدیریت اقتصادی است. با چنین رویکردی، میتوان مسیر بهبود معیشت مردم و ایجاد رفاه پایدار را هموار کرد.
نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد: با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، برنامهریزی منسجم و همکاری همه بخشها، قطعاً میتوان و به لطف الهی خواهیم توانست بر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور فائق بیاییم.