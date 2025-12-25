به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته ششم و پایانی رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه، ۳ دی به مصاف المحرق بحرین رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود نماینده ایران به پایان رسید.

پیش از عزیمت کاروان استقلال به بحرین، سرمربی آبی‌پوشان روی نام دو بازیکن کلیدی خود خط کشید، اما با بازگشت این تیم از بحرین، رضاییان و جلالی به تمرینات استقلال برگشتند.

آبی‌پوشان بامداد امروز به ایران بازگشتند و از امروز تمرینات خود را برای مصاف روز یکشنبه با گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر از سر گرفتند.