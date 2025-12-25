تغییر در اردوی آبیها پس از سفر بحرین
رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی به تمرینات استقلال بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۰۸| |
1854 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته ششم و پایانی رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه، ۳ دی به مصاف المحرق بحرین رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود نماینده ایران به پایان رسید.
پیش از عزیمت کاروان استقلال به بحرین، سرمربی آبیپوشان روی نام دو بازیکن کلیدی خود خط کشید، اما با بازگشت این تیم از بحرین، رضاییان و جلالی به تمرینات استقلال برگشتند.
آبیپوشان بامداد امروز به ایران بازگشتند و از امروز تمرینات خود را برای مصاف روز یکشنبه با گلگهر سیرجان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر از سر گرفتند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟