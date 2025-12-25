تشدید آلودگی تا روز شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا از پایداری جوی برای امروز پنجشنبه (۴ دی‌ماه) تا شنبه (۶ دی‌ماه) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق اعلام هواشناسی، سکون جو و انباشت آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، موجب تشدید افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های هوا و کاهش کیفیت هوا خواهد شد و نیمه جنوبی و مناطق مرکزی شهر تهران در معرض بیشترین تاثیر خواهد بود.

این شرایط می‌تواند منجر به افزایش غبار محلی، کاهش دید افقی در برخی ساعات، افت محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی در بازه «ناسالم برای گروه‌های حساس» تا «ناسالم برای همه» شود. همچنین در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، کاهش کیفیت هوا تا حد «بسیار ناسالم» به ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح نیز دور از انتظار نیست.

هواشناسی استان تهران به منظور کاهش اثرات این مخاطره خودداری از ترددهای غیرضروری برای همه گروه‌های سنی در ساعات اوج آلودگی استفاده از ماسک بهداشتی در ترددهای ضروری، به ویژه در مناطق پرتردد شهری، پرهیز از فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی سنگین و طولانی‌مدت در فضای باز، کنترل و مهار فعالیت مراکز صنعتی آلاینده هوا، مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی، آمادگی دستگاه‌های امدادی به ویژه بخش‌های بهداشت و درمان و اتخاذ تدابیر مدیریتی برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی را توصیه کرده است.

هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی در پی پیش‌بینی شرایط جوی صادر می‌شود که اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.