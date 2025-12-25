میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشدید آلودگی تا روز شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به تداوم شرایط پایدار جوی و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های هوا در این استان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۹۷
| |
2724 بازدید
تشدید آلودگی تا روز شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا از پایداری جوی برای امروز پنجشنبه (۴ دی‌ماه) تا شنبه (۶ دی‌ماه) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق اعلام هواشناسی، سکون جو و انباشت آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، موجب تشدید افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های هوا و کاهش کیفیت هوا خواهد شد و نیمه جنوبی و مناطق مرکزی شهر تهران در معرض بیشترین تاثیر خواهد بود.

این شرایط می‌تواند منجر به افزایش غبار محلی، کاهش دید افقی در برخی ساعات، افت محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی در بازه «ناسالم برای گروه‌های حساس» تا «ناسالم برای همه» شود. همچنین در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، کاهش کیفیت هوا تا حد «بسیار ناسالم» به ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح نیز دور از انتظار نیست.

هواشناسی استان تهران به منظور کاهش اثرات این مخاطره خودداری از ترددهای غیرضروری برای همه گروه‌های سنی در ساعات اوج آلودگی استفاده از ماسک بهداشتی در ترددهای ضروری، به ویژه در مناطق پرتردد شهری، پرهیز از فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی سنگین و طولانی‌مدت در فضای باز، کنترل و مهار فعالیت مراکز صنعتی آلاینده هوا، مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی، آمادگی دستگاه‌های امدادی به ویژه بخش‌های بهداشت و درمان و اتخاذ تدابیر مدیریتی برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی را توصیه کرده است.

هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی در پی پیش‌بینی شرایط جوی صادر می‌شود که اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا تشدید کیفیت هوا ناسالم ذرات معلق
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟
دو هشدار متفاوت هواشناسی برای نقاط مختلف کشور
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده
عکس: دماوند سربلند در میان دود و آلودگی
هوای تهران برای همه آلوده است
هوای ۲۱ ایستگاه تهران در وضعیت قرمز
آلودگی هوا دشمن خاموش روان سالمندان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005eeH
tabnak.ir/005eeH