اولین تصویر از فروش بنزین سوپروارداتی در خیابان‌های تهران

با اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، تعداد پنج خودرو سوخت‌رسان سیار مستقر در محل‌های مشروحه ذیل آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است