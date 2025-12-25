اولین تصویر از فروش بنزین سوپروارداتی در خیابانهای تهران
با اعلام شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، تعداد پنج خودرو سوخترسان سیار مستقر در محلهای مشروحه ذیل آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است
به گزارش تابناک؛ اولین تصویر از فروش بنزین سوپروارداتی در خیابانهای تهران منتشر شد.
با اعلام شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، شرکت توزیعکننده با نام تجاری «تجارت الکترونیک آیریک پارسیان» است که دارای مجوز لازم از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است. تعداد پنج خودرو سوخترسان سیار مستقر در محلهای مشروحه ذیل آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان است.
