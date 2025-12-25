میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده

سازمان هواشناسی اعلام کرد که طی امروز و فردا بارش‌های محدود و پراکنده‌ای در برخی مناطق کشور رخ می‌دهد، اما از روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی گسترده‌ای وارد کشور خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۷۹
| |
3057 بازدید
|
۱
ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، امروز بارش باران در بخش‌هایی از شمال کشور از جمله استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین نواحی شمالی استان خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود، در مناطق سردسیر و ارتفاعات این مناطق، بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود.

فردا (جمعه) نیز پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در بخش‌هایی از شمال غرب کشور ادامه یابد، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران، به‌ویژه در ارتفاعات، شاهد بارش باران و برف خواهند بود، همچنین بارش‌هایی در بخش‌هایی از سواحل غربی دریای خزر پیش‌بینی شده است.

از روز شنبه هفته آینده، سامانه بارشی جدید به‌تدریج از نواحی غرب و شمال غرب وارد کشور می‌شود، این سامانه ابتدا مناطق غرب و جنوب غرب را تحت تأثیر قرار داده و سپس به سواحل دریای خزر، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور گسترش می‌یابد، همچنین در مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور نیز بارش‌هایی رخ خواهد داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی این مدت در بسیاری از مناطق کشور بارش گسترده برف و در نواحی جنوبی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. همچنین دریای خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

در عین حال، به دلیل پایداری جو طی امروز و فردا، در شهر‌های صنعتی و بزرگ کشور از جمله تهران، کرج، قم و اصفهان، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا فراهم خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برف بارش باران کیفیت هوا هواشناسی سامانه بارشی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیست ۲۰ استانی که فردا برفی می‌شوند
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات مریوان
یخبندان شدید در راه کشور! + نقشه
دو هشدار متفاوت هواشناسی برای نقاط مختلف کشور
تشدید آلودگی تا روز شنبه
عکس: تصویری یک دست سپید از روستای جوانمرد بوکان
پیش‌بینی کارشناس بین‌المللی هواشناسی از آسمان ایران
هوای ۲۱ ایستگاه تهران در وضعیت قرمز
هوای تهران برای همه ناسالم است
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
ماهواره‌ها از جهش برفی در ایران می‌گویند
تصویر جالب از ارتفاع یک متری برف در جیرفت کرمان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
17
پاسخ
کشوری که ‌مدیربت ندارد . باران نیاید وارد بحران می‌شود و باران هم ببارد وارد بحران می‌شود . کشور ما همواره با بحران مواجه است و دلیلش شرایط جوی نیست.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005edz
tabnak.ir/005edz