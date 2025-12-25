ورود سامانه بارشی گسترده به کشور از هفته آینده

سازمان هواشناسی اعلام کرد که طی امروز و فردا بارش‌های محدود و پراکنده‌ای در برخی مناطق کشور رخ می‌دهد، اما از روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی گسترده‌ای وارد کشور خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، امروز بارش باران در بخش‌هایی از شمال کشور از جمله استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین نواحی شمالی استان خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود، در مناطق سردسیر و ارتفاعات این مناطق، بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود.

فردا (جمعه) نیز پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در بخش‌هایی از شمال غرب کشور ادامه یابد، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران، به‌ویژه در ارتفاعات، شاهد بارش باران و برف خواهند بود، همچنین بارش‌هایی در بخش‌هایی از سواحل غربی دریای خزر پیش‌بینی شده است.

از روز شنبه هفته آینده، سامانه بارشی جدید به‌تدریج از نواحی غرب و شمال غرب وارد کشور می‌شود، این سامانه ابتدا مناطق غرب و جنوب غرب را تحت تأثیر قرار داده و سپس به سواحل دریای خزر، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور گسترش می‌یابد، همچنین در مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور نیز بارش‌هایی رخ خواهد داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی این مدت در بسیاری از مناطق کشور بارش گسترده برف و در نواحی جنوبی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. همچنین دریای خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

در عین حال، به دلیل پایداری جو طی امروز و فردا، در شهر‌های صنعتی و بزرگ کشور از جمله تهران، کرج، قم و اصفهان، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا فراهم خواهد بود.