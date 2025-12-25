میلی صفحه خبر لوگو بالا
بانک سپه پس از ادغام بالغ بر 1200 همت تسهیلات به تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و عموم مردم پرداخت کرده است
کد خبر: ۱۳۴۷۸۷۶
پرداخت 1200همت تسهیلات بانک سپه

دکتر پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه در ویژه برنامه یلدایی شبکه نسیم، گفت: بانک سپه به عنوان یک بانک 100 درصد دولتی پس از پروژه ملی ادغام بیش از 1200 همت تسهیلات به تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و عموم مردم پرداخت کرده و همواره تحت نظارت بانک مرکزی در تامین مالی طرح‌های ملی و زیربنایی دولت حضور موثر داشته است.

دکتر پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه در ویژه برنامه یلدایی شبکه نسیم، گفت: بانک سپه به عنوان یک بانک 100 درصد دولتی پس از پروژه ملی ادغام بیش از 1200 همت تسهیلات به تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و عموم مردم پرداخت کرده و همواره تحت نظارت بانک مرکزی در تامین مالی طرح‌های ملی و زیربنایی دولت حضور موثر داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، دکتر مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه در این برنامه با اشاره به نقش نخستین بانک یکصد ساله ایرانی در اقتصاد کشور ضمن تشریح اقدامات این بانک، اظهار داشت: بانک یکصدساله سپه فراز و نشیب‌های بسیاری را طی تاریخ داشته و در سال 1397 در راستای کمک به مدیریت بهتر شبکه بانکی کشور به عنوان بانک همکار بانک مرکزی برای انجام مأموریت بزرگ ادغام شش بانک و مؤسسه اعتباری انتخاب شد.

دکتر پرتوافکنان با بیان اینکه بانک سپه در مقطع زمانی شروع فرآیند ادغام از ساختار مالی و ترازنامه بسیار مناسبی برخوردار بود، افزود: این بانک به عنوان یک بانک دولتی برخوردار از استحکام بالا با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت، پذیرای پروژه بسیار بزرگ ادغام شش بانک و مؤسسه اعتباری شد. 

وی تصمیم به ادغام را نشان‌دهنده یک برنامه مدون و منسجم از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و ابراز داشت: اگر دولت موضوع ادغام را نمی‌پذیرفت ممکن بود مشکلات دیگری بوجود آید، از اینرو بانک مرکزی هم از ابتدا به عنوان مسئول ناظر بر پروژه ادغام تمام تلاش خود را داشت که این مسیر ادامه یابد.

دکتر پرتوافکنان ادامه داد: ورود شش بانک و مؤسسه اعتباری به بانک سپه با توجه به متفاوت بودن هر یک از این بانک‌ها به لحاظ تعداد شعب، ترکیب نیروی انسانی، ساختارهای مالی، ساختارهای فناوری اطلاعات و فرهنگ‌ سازمانی، مستلزم اقدامات بسیار بزرگ و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم بود.  

عضو هیات مدیره بانک سپه جمع‌آوری ۱۴۰۰ شعبه مازاد در سال ۹۸ و در ابتدای ادغام را از جمله اقدامات بسیار بزرگ بیان کرد و اظهار داشت: در واقع می‌توان گفت کنشگر اصلی این ادغام که مسئولیت بخشی از تعهدات را در آن مقطع پذیرفت دولت بود، بطوریکه شش بانک و مؤسسه اعتباری که سهامداری برخی خصوصی بود می‌بایست به دولت واگذار شوند.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاقات نیازمند احکام خاص و یک حامی قوی بود لذا دولت در این زمینه نقش بسیار موثری ایفا کرد و عهده‌دار بخشی از ناترازی احتمالی در آینده و تقویت ساختار مالی بانک سپه شد تا در آینده با مشکلی مواجه نشود.

دکتر پرتوافکنان تصریح کرد: چنانچه بانک سپه از ضمانت‌‌های لازم و ظرفیت کافی برخوردار نبود هیچ یک از نهادهای ناظر و بالادستی قبول نمی‌کردند شش بانک و مؤسسه اعتباری بدون هیچگونه سنخیت و همگنی در بانک سپه ادغام شوند.

عضو هیات مدیره بانک سپه با اشاره به ساماندهی ۱۴ هزار نفر و آمایش شبکه شعب پس از ادغام، خاطرنشان کرد: بانک سپه امروز با 3 هزار شعبه بهینه در سراسر کشور، ۴۵ میلیون نفر مشتری و 110 میلیون حساب، بزرگترین بانک از نظر تعداد شعب برای خدمت‌رسانی به هموطنان محسوب می‌شود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و خدمات صورت گرفته پس از فرآیند ادغام اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی پس از ادغام بیش از 69 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود ۵۰۰ هزار فقره پرونده پرداخت کردیم.

دکتر پرتوافکنان ادامه داد: بانک سپه بعد از ادغام تا به امروز بالغ بر ۱۲۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که ۶۰۰ همت آن به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.

وی موضوع مولدسازی دارایی‌های بانک سپه را از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات در حال اجرا دانست و ابراز داشت: شرایط مساعدی ایجاد کردیم تا مردم به راحتی بتوانند از عرضه‌های اموالی که می‌شود، استفاده کنند.

دکتر پرتوافکنان با اشاره به نقش بانک سپه در زنجیره تامین مالی فعالین اقتصادی، اظهار داشت: این بانک در ۱۰۰ پروژه اصلی و زیرساختی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنعت سیمان، سایر صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، خودرو، قطعات خودرو و همچنین در صنایع پایین‌دستی بالغ بر ۵۰۰ همت تامین مالی داشته است.

وی یادآور شد: بانک سپه در حوزه تسهیلات بخش مسکن و جهش مسکن و در راستای کمک به اقتصاد کشور و رفع نیازهای مردم حدود ۱۶۶ هزار واحد در حال اجرا دارد که این مهم نشان‌دهنده توانمندی این بانک است.

عضو هیات مدیره بانک سپه تصریح کرد: امروز نیروگاه‌های کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق دارند، این در حالی است که بانک سپه بین 9500 تا 10 هزار مگاوات آن را مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کرده که این اقدام بزرگ با هدف رفع مشکلات در حوزه تأمین برق صورت گرفته است.

وی از انجام مقدمات مشارکت بانک سپه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی جمعاً به ظرفیت 7 هزار مگاوات تولید برق خبر داد و گفت: این نیروگاه را با همکاری صندوق توسعه ملی اجرا خواهیم کرد که ان‌شاءالله با این اتفاق می‌توان گفت بانک سپه در ماهیت به بانکی نیروگاهی مبدل شده است.

دکتر پرتوافکنان در پایان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه این بانک در صنعت تولید شیشه در استان کهگیلویه و بویراحمد همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان، خاطرنشان کرد: بانک سپه همواره خود را یک بانک مردمی می‌داند و با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و ملی به دنبال ایجاد اشتغال و کمک به رفع نیازهای اقتصادی هموطنان عزیز است

