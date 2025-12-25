رئیس‌جمهور آمریکا آغاز قریب‌الوقوع حملات زمینی علیه آنچه ادعا می‌کند، اهداف کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین هستند، تائید کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در پیام تبریک خود به ارتش به مناسبت فرا رسیدن کریسمس با اشاره به حملات اخیر این کشور به قایق‌هایی در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام که ادعا می‌کند در راستای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر است، گفت: «حالا ما به دنبال آنها در زمین هستیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس جمهور ایالات متحده همچنین به خدمه ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد فورد» که در حال حاضر در دریای کارائیب مستقر است، تبریک ویژه گفت.

او افزود: «اینجا الان، جای جالبی برای بودن است.»

دونالد ترامپ اوایل این هفته نیز ونزوئلا را با یک ادعای بی‌سابقه تهدید کرد و خواستار بازگرداندن آنچه که او نفت، زمین و سایر دارایی‌های سرقت شده ایالات متحده توصیف کرد، شد.

این اظهارات در کنار وعده‌هایی مبنی بر آغاز قریب‌الوقوع حملات در خشکی علیه آنچه او قاچاقچیان مواد مخدر می‌خواند، به عنوان بخشی از کارزار گسترده‌تر واشنگتن برای به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر در منطقه مطرح شد.