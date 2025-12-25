زلنسکی در شب کریمس برای پوتین آرزوی مرگ کرد

رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی برای مردم این کشور به مناسبت شب کریسمس، با اشاره به ولادیمیر پوتین گفت: «همه ما یک رویا داریم که او نابود شود.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که رهبران جهان در حال ارسال پیام‌های تبریک و دعای خیر به مناسبت کریسمس هستند، زلنسکی مرگ پوتین را خواستار شد. راشاتودی گزارش داد: «رئیس‌جهمور اوکراین در سخنرانی شب کریسمس خود، پیش از آنکه از اوکراینی‌ها بخواهد برای آرزوی بزرگتری مثلا صلح برای کشور دعا کنند، برای ولادیمیر پوتین آرزوی «نابودی» کرد.

او در پیامی ویدیویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، سخنان خود را به حملات روسیه به خاک اوکراین ارتباط داد و تعطیلات کریسمس را به عنوان لحظه‌ای از وحدت ملی توصیف کرد. زلنسکی با اشاره ضمنی به رئیس‌جمهور روسیه، بدون نام بردن از او گفت: «امروز، همه ما یک رویا داریم... باشد که او نابود شود. اما وقتی به خدا روی می‌آوریم، البته، چیزی بزرگتر می‌خواهیم.»