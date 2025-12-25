آمریکا در آستانه محاصره ونزوئلا
یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده است که تقریبا بهطور کامل تمرکز خود را بر اجرای «قرنطینه» ونزوئلا معطوف کنند.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۶۰| |
9668 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این مقام آمریکایی با اشاره به طرح کاخ سفید برای قرنطینه ونزوئلا افزود: «اگرچه گزینههای نظامی همچنان روی میز است، اما تمرکز اصلی در وهله نخست بر اعمال فشار اقتصادی از طریق اجرای تحریمهاست تا به نتیجهای که کاخ سفید به دنبال آن است دست یابیم.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا طی روزهای اخیر فشار بر «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا را افزایش داده و دستور مسدود کردن تانکرهای نفتی که به این کشور وارد و خارج میشوند را داده است.
ترامپ همچنین اعلام کرده که حریم هوایی اطراف ونزوئلا باید بسته تلقی شود و از رد کردن احتمال حملات هوایی به این کشور خودداری کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۲
عشاق آمریکا نظری ندارند . الان می توانیم ونزوئلا را اوکراین دوم بنامیم ؟ یا شاید از دید حضرات رنگ خون ملتها متفاوت است و یا جانی با جانی ، فرق داره .
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟