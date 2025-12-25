میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمریکا در آستانه محاصره ونزوئلا

یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده است که تقریبا به‌طور کامل تمرکز خود را بر اجرای «قرنطینه» ونزوئلا معطوف کنند.
آمریکا در آستانه محاصره ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این مقام آمریکایی با اشاره به طرح کاخ سفید برای قرنطینه ونزوئلا افزود: «اگرچه گزینه‌های نظامی همچنان روی میز است، اما تمرکز اصلی در وهله نخست بر اعمال فشار اقتصادی از طریق اجرای تحریم‌هاست تا به نتیجه‌ای که کاخ سفید به دنبال آن است دست یابیم.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا طی روز‌های اخیر فشار بر «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا را افزایش داده و دستور مسدود کردن تانکر‌های نفتی که به این کشور وارد و خارج می‌شوند را داده است.

ترامپ همچنین اعلام کرده که حریم هوایی اطراف ونزوئلا باید بسته تلقی شود و از رد کردن احتمال حملات هوایی به این کشور خودداری کرده است.

