اردن هم به سوریه تجاوز کرد

دولت شورشیان سوری در حالی به حکمرانی در دمشق ادامه می‌دهند که همسایگان این کشور بدون هیچگونه مانعی حریم هوایی و زمینی این کشور را آماج حملات خود قرار می‌دهند.
اردن هم به سوریه تجاوز کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس، خبرگزاری اردن شامگاه چهارشنبه خبر داد که جنگنده‌های این کشور در راستای مبارزه با گروه‌های قاچاق مواد مخدر، مناطقی در حومه استان السویداء سوریه را بمباران کرده‌اند.
پس از سقوط بشار اسد و روی کار آمدن شورشیان سوری به سرکردگی ابومحمد الجولانی، سوریه آماج حملات رژیم صهیونیستی و کشورهای مختلفی قرار گرفته است. اسرائیل به تنهایی از سال گذشته تا کنون بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی و بیش از ۴۰۰ عملیات زمینی مرزی در سوریه بدون هیچگونه مانع و مقاومتی انجام داده است.آمریکا نیز تا کنون چندین بار به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش حملاتی را در عمق خاک سوریه انجام داده است و در یکی از این حملات، جنگنده‌ها و نیروهای مسلح عراقی نیز حضور داشته‌اند. جنگنده‌های ترکیه نیز به بهانه مبارزه با گروه‌های مسلح کُرد، بارها وارد حریم سوریه شده و به بمباران مناطق مختلف پرداخته‌اند.
برخی منابع از احتمال پیشروی ارتش اردن در بخش‌هایی از خاک سوریه و ایجاد منطقه حائل در آینده خبر داده‌اند. از زمان به قدرت رسیدن الجولانی، سوریه به چند بخش تقسیم شده است، حدود یک سوم خاک این کشور در اختیار کُردهای مسلح و بخشی نیز به اشغال اسرائیل در آمده است. دروزی‌ها نیز در بخش‌هایی از سوریه اداره خود مختار ایجاد کرده‌اند و الجولانی تنها کنترل نیمی از سوریه را در اختیار دارد.
