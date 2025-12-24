میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زاکانی: مردم کارشان را در جنگ ۱۲ روزه انجام دادند، حالا نوبت مسئولان است

شهردار تهران با پرداختن به جنگ ۱۲ روزه گفت:اگر مردم در آن ۱۲ روز دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نوبت مسئولان است که با خدمتگزاری شبانه‌روزی و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی نگذارند گره‌ای در زندگی مردم ایجاد شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۳۸
| |
592 بازدید
زاکانی: مردم کارشان را در جنگ ۱۲ روزه انجام دادند، حالا نوبت مسئولان است

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهر امشب -چهارشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۴- یادواره دوهزار شهید منطقه ۴ شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و خانواده‌های شهدا در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

زاکانی در ابتدای این مراسم با اشاره به پیروزی ملت ایران در نبرد ۱۲ روزه با اسراییل اظهارکرد: ایران قبل از آن ۱۲ روز دفاع مقدس، با ایران بعد از آن متفاوت است. در این نبرد ملت ایران توفیق یافت پیشانی دشمن را به خاک بمالد و او را وادار به اعتراف به شکست کند. دشمنی که پس از ۲۲ سال تلاش، نتوانست به خواسته‌هایش برسد.

وی افزود: قهرمانان این میدان، شهدای با غیرت ما هستند که از همه اقشار جامعه بودند. رژیم صهیونیستی در این نبرد قصد داشت انتقام بگیرد، اما ملت ایران منسجم‌تر و استوارتر در مسیر انقلاب اسلامی ایستاد و با وحدت و حمایت از رهبری انقلاب، نقشه دشمن را ناکام گذاشت.

مردم کارشان را در جنگ ۱۲ روزه انجام دادند حالا نوبت مسئولان است گره‌ از زندگی مردم باز کنند

شهردار تهران ادامه داد: امروز دشمنی دشمن کمتر نشده، بلکه با طراحی جدید و اعمال فشار اقتصادی، به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی در جامعه است. در چنین شرایطی ما رسالت داریم که با هوشیاری، بصیرت و حرکت جهادی در نقطه مقابل خواست دشمن بایستیم. اگر مردم در آن ۱۲ روز دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نوبت مسئولان است که با خدمتگزاری شبانه‌روزی و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی، نگذارند گره‌ای در زندگی مردم ایجاد شود؛ همچون دوران دفاع مقدس که همه ملت یکپارچه دشمن را شکست دادند.

زاکانی بر لزوم تکیه بر توانمندی داخلی تأکید کرد و گفت: امروز در آستانه چهل‌ و هفت سالگی انقلاب، نیازمند تحولی بزرگ در عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد هستیم. بسیاری از کشورها پس از جنگ، مسیر پیشرفت را آغاز کردند.

راه حل مشکلات کشور تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و تکیه بر مردم است

وی با بیان اینکه راه حل مشکلات کشور تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و تکیه بر مردم است، افزود: مسئولان باید دست در دست هم داده و با نصب‌العین قرار دادن سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری، و با تکیه بر ظرفیت‌های ملت، گام‌های بلندی به سوی ایران قوی بردارند. 

اگر میدان‌داران اول انقلاب، شهدا و سرداران بودند، امروز نیازمند فداکاری مسئولان برای آبادانی ایرانیم

شهردار تهران در پایان با تأکید بر لزوم بسیج بودن مسئولان در میدان خدمت،گفت: موفقیت ما در گرو آن است که مسئولان، توجه به فرهنگ شهید و شهادت، درست زیستن، بسیجی بودن و در میدان بودن را برای خود فرض واجب بگیرند. باید از خودگذشتگی کنند و به فکر خدا و مردم باشند، نه خود و اطرافیان. اگر میدان‌داران اول انقلاب، شهدا و سرداران بودند، امروز نیازمند فداکاری مسئولان در کنار مردم برای آبادانی کشور و تمدن‌سازی هستیم. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی شهردار تهران جنگ ۱۲ روزه جنگ ایران و اسرائیل مسئولان
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت زاکانی از ارسال پیام آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه
زاکانی: بی حجابی را جمع می‌کنیم
زاکانی: تهران «انباشتگی مشکلات» دارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005edK
tabnak.ir/005edK