حمله مسلحانه به یک مسجد در نیجریه
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدی عینی گزارش داد که انفجاری در یک مسجد در شهر «مایدوگوری» در شمالشرق نیجریه رخ داده است.
به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز از حمله مسلحانه به یک مسجد در شهر مایدوگوری واقع در ایالت بورنو نیجریه و وقوع انفجار شدید، هنگام برگزاری نماز خبر داده است.
تا بدین لحظه هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با تلفات احتمالی منتشر نشده و هیچ یک از مقامات رسمی این کشور درباره این انفجار اظهارنظر نکرده است.
هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
