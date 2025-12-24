حمله مسلحانه به یک مسجد در نیجریه

به گزارش تابناک،‌ خبرگزاری رویترز از حمله مسلحانه به یک مسجد در شهر مایدوگوری واقع در ایالت بورنو نیجریه و وقوع انفجار شدید، هنگام برگزاری نماز خبر داده است.

تا بدین لحظه هیچ‌گونه اطلاعاتی در رابطه با تلفات احتمالی منتشر نشده و هیچ یک از مقامات رسمی این کشور درباره این انفجار اظهارنظر نکرده است.

هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.