فرونشست زمین، یک بلوار پرتردد در مشهد را مسدود کرد
رئیس پلیس راهور مشهد گفت: فرونشست زمین در روز چهارشنبه موجب انسداد بخشی از بلوار پرتردد «حر» در این کلانشهر شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ محسن موسیآبادی، رئیس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: در حال حاضر امکان تردد خودروها در این مسیر میسر نیست لذا رانندگان میتوانند برای عبور در این منطقه، بلوار قمر بنی هاشم (ع) را جایگزین مسیر بلوار حر کنند.
رئیس پلیس راهور مشهد با بیان اینکه عوامل شهرداری اعلام کردهاند عصر امروز این مسیر بازگشایی خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر نیروهای راهور در مسیر مستقر شده و به هدایت ترافیک مشغول هستند.
