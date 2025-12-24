رای بیسابقه کمیته انضباطی علیه تراکتور
با رای کمیته انضباطی، تمام بازیهای تراکتور در جام حذفی بدون تماشاگر شد و هواداران این تیم هم از بازی فصل آینده با پرسپولیس در جام حذفی (مصاف احتمالی) محروم هستند
به گزارش تابناک، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حکمی بیسابقه و قاطع، رای نهایی خود را در خصوص حواشی جنجالی دیدار تیمهای تراکتور و پرسپولیس رقابتهای جام حذفی اعلام کرد.
با رای کمیته انضباطی، تمام بازیهای تراکتور در جام حذفی بدون تماشاگر شد و هواداران این تیم هم از بازی فصل آینده با پرسپولیس در جام حذفی (مصاف احتمالی) محروم هستند. این باشگاه ۳ میلیارد هم جریمه شد. همچنین ۱۲ لیدر تراکتور هم به مدت ۶ ماه محروم شدند.
این حکم به دلیل تخلفات گسترده تماشاگران از جمله فحاشی یکپارچه، استفاده از مواد دودزا، لیزر و عدم کنترل سکوها صادر شده است.
