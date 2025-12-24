میلی صفحه خبر لوگو بالا
افزایش حضور نیروهای عملیاتی آمریکا در دریای کارائیب

رسانه‌ها از افزایش حضور نیروهای آمریکا در اطراف ونزوئلا و اعزام برخی هواپیماهی ویژه در این منطقه خبر دادند.
افزایش حضور نیروهای عملیاتی آمریکا در دریای کارائیب

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی برای اقدامات احتمالی نظامی علیه ونزوئلاست و در این راستا، حضور تجهیزات نیرو‌های عملیات ویژه آمریکا در منطقه کارائیب رو به افزایش است.  

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این نیرو‌ها بخشی از گسترش قابل توجه تجهیزات و پرسنل نظامی آمریکا در این منطقه به شمار می‌روند.

تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد دستکم پنج فروند هواپیمای ترابری چند ماموریتی رزمی هم‌اکنون در فرودگاه بین‌المللی رافائل هرناندز در پورتوریکو مستقر شده‌اند.

علاوه بر این، دست کم ۹ نه فروند هواپیمای سی-۲۲ بی ااسپری متعلق به فرماندهی عملیات ویژه نیروی هوایی نیز در آنجا حضور دارند.  حضور این هواپیماها، گسترش چشمگیر قابلیت پشتیبانی هوایی عملیات ویژه برای «عملیات نیزه جنوبی» را  علیه ونزوئلا فراهم می‌آورد.  

دیوسدادو کابلو، وزیر کشور و دادگستری ونزوئلا در هشدار شدیدی که به ترینیداد و توباگو داد، اظهار داشت: ونزوئلا با هیچ‌کس نمی‌جنگد، اما آنها چاره‌ای برای ما باقی نگذاشته‌اند، اگر ترینیداد خاک خود را برای حمله به ونزوئلا در اختیار قرار دهد، ما باید پاسخ دهیم، ما هیچ گزینه دیگری برای جلوگیری از حمله آنها به خودمان نداریم.

این کشور برخی پایگاه‌های نظامی و ایستگاه‌های راداری خود را در اختیار پنتاگون قرار داده است. این اظهارات در بحبوحه تشدید فشار آمریکا بر ونزوئلا، از جمله توقیف نفتکش‌ها و افزایش حضور نیروی دریایی در کارائیب رخ می‌دهد. ترینیداد و توباگو، که تنها ۱۱ مایل از ساحل ونزوئلا فاصله دارد، روابط نظامی خود را با آمریکا عمیق‌تر کرده است.

گارد ساحلی آمریکا در روز‌های گذشته سومین نفتکش ونزوئلا را ربود. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اقدام علیه کشتی‌های نفتی ونزوئلا را «جنایت بزرگ» خوانده و گفته است: این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل و معاهدات الزام‌آور میان کشور‌ها است.

وی افزود: همه دولت‌های جهان موظف هستند دزدی دریایی را به‌عنوان جرمی جدی بشناسند و مرتکبان آن را تحت قوانین بین‌المللی به‌شدت مجازات کنند.

