اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد

پس از انتشار خبر بازنشستگی محمدرضا اسکندری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر برای سومین بار، این سازمان از تابناک شکایت کرد.
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد

در گزارشی که تابناک، بیستم فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر کرد، علاوه بر اعلام صدور سومین نامه بازنشستگی محمدرضا اسکندری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، به موضوع بکارگیری تعدادی از بازنشستگان در این سازمان اشاره کرد.

این خبر با واکنش منفی افکار عمومی در شرایط بیکاری جوانان نخبه و دانشگاهی کشور مواجه شد، اما سکوت بنیاد شهید و امور ایثارگران که سهامدار اصلی سازمان اقتصادی کوثر است را در پی داشت. از سوی دیگر سازمان اقتصادی کوثر، از تابناک شکایت کرد.

با ارجاع پرونده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تابناک، اسناد خود را درباره سه بار اعلام بازنشستگی اسکندری از سوی وزارت جهادکشاورزی و نیز به کارگیری مجدد جمعی از بازنشستگان در سازمان اقتصادی کوثر، به بازپرس پرونده ارائه کرد.

بازپرس با صراحت در متن قرار نهایی دادسرا اعلام کرده است: «با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مدیرمسئول خبرگزاری تابناک، صحت خبر بازنشستگی و بازگشت به کار رئیس سازمان اقتصادی کوثر در سه نوبت و اشتغال بازنشستگان دیگر در این نهاد اقتصادی اثبات می‌شود.»

بر همین اساس با رد اتهام نشر اکاذیب، قرار منع تعقیب تابناک صادر شد.

اسکندری به جز یک دوره سه ساله، به مدت ۱۳ سال مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، یعنی بازوی اقتصادی بنیاد شهید بوده است.

این روز‌ها جامعه ایثارگری و افکار عمومی پس از برکناری سعید اوحدی از ریاست بنیاد شهید و انتصاب سید احمد موسوی در این جایگاه، چشم انتظار اصلاحات جدی، جلوگیری از تخلفات، تغییرات گسترده به نفع مردم و دفاع از خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در راه اسلام و ایران فدا کردند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
18
پاسخ
مگر منع بکارگیری بازنشستگان قانون نیست پس چرا به شکل قانونی با خاطیان برخورد نمیشود. مردم منتظر عدالت هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
15
پاسخ
این بابا زمان احمدی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بود شمارهٔ تلفن خودش را عوامفریبانه اعلام کرد آنقدر کشاورزان به او زنگ زدند که تلفن را بست . درک این آقا این بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
15
پاسخ
خیلی ممنونیم از تابناک که پیگیر اخبار و افکار عمومی هست
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
13
پاسخ
تابناک عزیز به این اقدامات روشنگری و مطالبه جدی خودت ادامه بده ، مردم پشت شما هستند
قطعا خداوند هم کمک میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
15
پاسخ
یقه را تا زیر گلو بسته،اما حرف حق را برنمی‌تابد
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
16
پاسخ
واقعا متاسفم بجای پاسخگويی رفتند شکایت کردند خجالت هم خوب چیزیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
15
پاسخ
تو همه موضوعات شهدا رو پیش میکشن اونوقت این همه بی قانونی چرا تو بنیاد شهید هست
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
11
پاسخ
مدیران ما به دلیل وصل بودن چقدر دستگاه های نظارتی را اذیت میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
13
پاسخ
چرا تبعیض چرا ظلم !؟ آیا بیکاری وجود ندارد جای این فرد را بگیرد !؟ چگونه جوابگوی مطالبات مردم خواهید بود !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
0
12
پاسخ
همشون همینجورین تازه این خیلی ریز تره
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
