اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد

پس از انتشار خبر بازنشستگی محمدرضا اسکندری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر برای سومین بار، این سازمان از تابناک شکایت کرد.

در گزارشی که تابناک، بیستم فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر کرد، علاوه بر اعلام صدور سومین نامه بازنشستگی محمدرضا اسکندری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، به موضوع بکارگیری تعدادی از بازنشستگان در این سازمان اشاره کرد.

این خبر با واکنش منفی افکار عمومی در شرایط بیکاری جوانان نخبه و دانشگاهی کشور مواجه شد، اما سکوت بنیاد شهید و امور ایثارگران که سهامدار اصلی سازمان اقتصادی کوثر است را در پی داشت. از سوی دیگر سازمان اقتصادی کوثر، از تابناک شکایت کرد.

با ارجاع پرونده به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تابناک، اسناد خود را درباره سه بار اعلام بازنشستگی اسکندری از سوی وزارت جهادکشاورزی و نیز به کارگیری مجدد جمعی از بازنشستگان در سازمان اقتصادی کوثر، به بازپرس پرونده ارائه کرد.

بازپرس با صراحت در متن قرار نهایی دادسرا اعلام کرده است: «با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مدیرمسئول خبرگزاری تابناک، صحت خبر بازنشستگی و بازگشت به کار رئیس سازمان اقتصادی کوثر در سه نوبت و اشتغال بازنشستگان دیگر در این نهاد اقتصادی اثبات می‌شود.»

بر همین اساس با رد اتهام نشر اکاذیب، قرار منع تعقیب تابناک صادر شد.

اسکندری به جز یک دوره سه ساله، به مدت ۱۳ سال مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، یعنی بازوی اقتصادی بنیاد شهید بوده است.

این روز‌ها جامعه ایثارگری و افکار عمومی پس از برکناری سعید اوحدی از ریاست بنیاد شهید و انتصاب سید احمد موسوی در این جایگاه، چشم انتظار اصلاحات جدی، جلوگیری از تخلفات، تغییرات گسترده به نفع مردم و دفاع از خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در راه اسلام و ایران فدا کردند.