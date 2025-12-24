خنثیسازی حملات پهپادی به مسکو
«سرگئی سابیانین» شهردار مسکو روز چهارشنبه از خنثیسازی مجموعهای از حملات پهپادی به مسکو خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۹۰| |
796 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سابیانین پیشتر در پیامی اعلام کرده بود: «نیروهای پدافند هوایی وزارت دفاع دو پهپاد را به سوی مسکو در پرواز بودند، منهدم کردند.»
بنا بر این گزارش، شهردار مسکو ساعاتی بعد در پیامی دیگر اعلام کرد: «پهپاد دیگری که مسکوی مسکو درحال پرواز بود، منهدم شد.»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟