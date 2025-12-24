گلایه رئیسجمهور از صداوسیما
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در جلسۀ امروز هیئت دولت گزارشی دربارۀ رعایت اصول حرفهای رسانهای و حفظ بیطرفی در برنامهها تأکید و مطرح شد که در مواردی فضای گفتوگو از چارچوب تبیینی خارج شده و رویکردی تخریبی نسبت به دولت گرفته شده است.
رئیسجمهور گفته: رویکرد دولت همواره تعامل، تقویت همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از تقابل و تنش بوده. ضرورت دارد فضایی منصفانه برای نقد و تبیین عملکردها بهویژه در رسانۀ ملی ایجاد شود.
رئیس صداوسیما ضمن پذیرش این ضرورت و ابراز تاسف از برخوردهای پیشآمده، توضیحاتی به دولت ارائه داد.
