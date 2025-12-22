به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «عمیحای اشتاین» خبرنگار صهیونیست در امور دیپلماتیک به نقل از نتانیاهو درباره احتمال حمله ایران اعلام کرد: ما آمادگی‌های لازم را داریم و می‌خواهم این مسئله را برای تهران روشن کنم که هرگونه اقدامی، پاسخ شدید اسرائیل را در پی خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، نتانیاهو مدعی شد: ما می‌دانیم که ایران رزمایش‌های نظامی انجام داده است و ما در مقابل تمام آمادگی‌های لازم برای پاسخ به هرگونه اقدام علیه اسرائیل را انجام داده‌ایم.

نتانیاهو افزود: در دیدار با ترامپ تمرکز بر فعالیت برنامه هسته ای ایران، مرحله آینده در نوار غزه و مسائل دیگری مانند لبنان و حزب الله خواهد بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: به کسانی که در پی احیای امپراتوری‌هایشان هستند می‌گویم که این هرگز محقق نخواهد شد.