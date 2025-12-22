میلی صفحه خبر لوگو بالا
نتانیاهو: درباره ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهم کرد

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر گفت درباره فعالیت هسته ای ایران با دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو خواهد کرد.
نتانیاهو: درباره ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهم کرد

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «عمیحای اشتاین» خبرنگار صهیونیست در امور دیپلماتیک به نقل از نتانیاهو درباره احتمال حمله ایران اعلام کرد: ما آمادگی‌های لازم را داریم و می‌خواهم این مسئله را برای تهران روشن کنم که هرگونه اقدامی، پاسخ شدید اسرائیل را در پی خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، نتانیاهو مدعی شد: ما می‌دانیم که ایران رزمایش‌های نظامی انجام داده است و ما در مقابل تمام آمادگی‌های لازم برای پاسخ به هرگونه اقدام علیه اسرائیل را انجام داده‌ایم.

نتانیاهو افزود: در دیدار با ترامپ تمرکز بر فعالیت برنامه هسته ای ایران، مرحله آینده در نوار غزه و مسائل دیگری مانند لبنان و حزب الله خواهد بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: به کسانی که در پی احیای امپراتوری‌هایشان هستند می‌گویم که این هرگز محقق نخواهد شد.

دعوت ترامپ از نتانیاهو برای دیدار در کاخ سفید
