مادورو: آماده دفاع در برابر آمریکا هستیم

به گزارش ایسنا، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا شامگاه دوشنبه پیامی را خطاب به سران کشورها و دولت‌های حوزه کارائیب، آمریکای لاتین و کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارسال کرد.

طبق گزارش تارنمای دفتر ریاست‌جمهوری ونزوئلا، رئیس‌جمهور این کشور در این پیام گفت: «تمامیت ارضی یک حق غیرقابل انکار است که به صراحت در منشور قانون اساسی ما تحت اصل بولیوار گنجانده شده است.»

مادورو در پیام خود هشدار داد: «من به شما نسبت به تشدید بسیار خطرناک تجاوز دولت ایالات متحده هشدار می‌دهم که اثرات آن فراتر از ونزوئلا خواهد رفت. ما مسئولانه هشدار می‌دهیم که تجاوز آمریکا تنها بر ونزوئلا تاثیر نخواهد گذاشت.»

وی افزود: «دولت آمریکا به‌طور کلی تهدید به بی‌ثبات کردن کل منطقه و نظم بین‌المللی می‌کند و البته ونزوئلا هیچ عملی که ارعاب نظامی آمریکا را توجیه کند، مرتکب نشده است.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا با اشاره به اقدامات نظامی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خاطر نشان کرد: «نیروهای آمریکایی ۲۸ حمله به کشتی‌های غیرنظامی در کارائیب و اقیانوس آرام انجام دادند که منجر به قتل فراقضایی ۱۰۴ نفر شد. این حوادث یک رویه سیستماتیک از استفاده مرگبار از زور خارج از هرگونه چارچوب قانونی بین‌المللی است.»

نیکولاس مادورو تصریح کرد: «ونزوئلا مجددا تعهد خود را نسبت به صلح تایید می‌کند اما کاملا و بدون ابهام اعلام می‌کند که آماده دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و منابع خود است.»

او با بیان اینکه محاصره و دزدی دریایی علیه تجارت انرژی ونزوئلا بر تامین انرژی تاثیر خواهد گذاشت، گفت: «این اقدامات آمریکا به اقتصاد آمریکای لاتین و کارائیب آسیب خواهد رساند. بنابراین، از کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین و کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهم که اقدامات تجاوزکارانه و دزدی دریایی را محکوم کنند.»

مادورو در پایان افزود: «بیایید متحد و خواستار پایان فوری استقرار نظامی، محاصره و حملات مسلحانه شویم. همچنین، دفاع از ونزوئلا، دفاع از صلح، مشروعیت بین‌المللی و ثبات جهانی است.»