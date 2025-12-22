رکوردشکنی تازه در مصرف مازوت نیروگاهی!
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اگرچه از مجموع ۱۴۹ نیروگاه حرارتی کشور، فقط ۱۴ نیروگاه بخاری امکان مصرف مازوت را دارند و سوخت جایگزین یا سوخت دوم ۱۳۵ نیروگاه دیگر گازوئیل است، مصرف اینروزهای مازوت (نفتکوره) در نیروگاههای حرارتی رکوردهای جدیدی را ثبت میکند.
مصرف روزانه مازوت در بخش نیروگاهی کشور از مرز ۴۰ میلیون لیتر فراتر رفته و این درحالی است که مصرف روزانه گازوئیل نیز در برخی روزها از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر فراتر میرود؛ این مسئله نشاندهنده محدودشدن شدید گازرسانی به نیروگاههاست.
نیروگاهها هماکنون (در شروع زمستان) به ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت معادل نیاز دارند که معادل ۲۳۰ میلیون مترمکعب گازطبیعی است و از آنجایی که سوخت اول نیروگاههای حرارتی کشور چه در بخش سیکل ساده، چه سیکل ترکیبی و چه بخاری، گازطبیعی است؛ هر چه از این ۲۳۰ میلیون مترمکعب (لیتر) سوخت معادل مورد نیاز تأمین این روزهای برق کشور، گازطبیعی کمتر به نیروگاهها تحویل شود، باید با مصرف سوخت جایگزین (گازوئیل یا مازوت) این کسری گاز را جبران کنند تا برق مورد نیاز کشور تأمین شود.