به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بهروز ایران‌نژاد، رئیس اورژانس استان مرکزی افزود: عصر امروز در پی برخورد قطار با یک دستگاه خودرو سواری پژو در ایستگاه راه‌آهن شازند، یک نفر دچار آسیب‌دیدگی شد.

وی بیان کرد: پس از اعلام تلفنی این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان مرکزی اضافه کرد: مصدوم این حادثه که مردی ۲۴ ساله بود، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تیم اورژانس، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.

ایران‌نژاد افزود: حضور سریع نیروهای اورژانس در محل حادثه موجب شد اقدامات اولیه درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی بیان کرد: همکاری نیروهای راه‌آهن و هماهنگی با تیم اورژانس در انتقال مصدوم، روند امدادرسانی را تسهیل کرد.

رئیس اورژانس استان مرکزی افزود: رعایت نکات ایمنی در محدوده خطوط راه‌آهن و توجه رانندگان به هشدارها می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.