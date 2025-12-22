میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برخورد قطار با خودرو در ایستگاه راه‌آهن شازند

رئیس اورژانس استان مرکزی گفت: برخورد قطار با یک دستگاه خودرو پژو در ایستگاه راه‌آهن شازند، یک نفر را راهی بیمارستان کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۸۷
| |
5308 بازدید
برخورد قطار با خودرو در ایستگاه راه‌آهن شازند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بهروز ایران‌نژاد، رئیس اورژانس استان مرکزی افزود: عصر امروز در پی برخورد قطار با یک دستگاه خودرو سواری پژو در ایستگاه راه‌آهن شازند، یک نفر دچار آسیب‌دیدگی شد.

وی بیان کرد: پس از اعلام تلفنی این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان مرکزی اضافه کرد: مصدوم این حادثه که مردی ۲۴ ساله بود، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تیم اورژانس، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.

ایران‌نژاد افزود: حضور سریع نیروهای اورژانس در محل حادثه موجب شد اقدامات اولیه درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی بیان کرد: همکاری نیروهای راه‌آهن و هماهنگی با تیم اورژانس در انتقال مصدوم، روند امدادرسانی را تسهیل کرد.

رئیس اورژانس استان مرکزی افزود: رعایت نکات ایمنی در محدوده خطوط راه‌آهن و توجه رانندگان به هشدارها می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان مرکزی شازند سانحه ریلی برخورد قطار تصادف قطار خودرو
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصادف دلخراش قطار با عابر ۸۰ ساله در قزوین
برخورد ۲ قطار در قزوین
مرگ چوپان در برخورد با قطار در اراک
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eW3
tabnak.ir/005eW3