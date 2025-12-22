برخورد قطار با خودرو در ایستگاه راهآهن شازند
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بهروز ایراننژاد، رئیس اورژانس استان مرکزی افزود: عصر امروز در پی برخورد قطار با یک دستگاه خودرو سواری پژو در ایستگاه راهآهن شازند، یک نفر دچار آسیبدیدگی شد.
وی بیان کرد: پس از اعلام تلفنی این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، کارشناسان فوریتهای پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.
رئیس اورژانس استان مرکزی اضافه کرد: مصدوم این حادثه که مردی ۲۴ ساله بود، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تیم اورژانس، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.
ایراننژاد افزود: حضور سریع نیروهای اورژانس در محل حادثه موجب شد اقدامات اولیه درمانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی بیان کرد: همکاری نیروهای راهآهن و هماهنگی با تیم اورژانس در انتقال مصدوم، روند امدادرسانی را تسهیل کرد.
رئیس اورژانس استان مرکزی افزود: رعایت نکات ایمنی در محدوده خطوط راهآهن و توجه رانندگان به هشدارها میتواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.