سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟

در شرایطی که چند روز قبل رئیس اتحادیه سهام عدالت از واریز سود سهام عدالت یلدایی خبر داده بود، به دلیل عدم محاسبه سود توسط برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر این موضوع محقق نشد و ممکن است در روزهای آینده این موضوع محقق شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۸۵
| |
37584 بازدید

سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۲۲ آذرماه خبری به نقل از رئیس اتحادیه سهام عدالت کشور منتشر و اعلام شد که به منظور حمایت از خریدهای یلدایی، سهام عدالت مربوط به مرحله اول عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ به مشمولان پرداخت می‌شود. در خصوص سود نیز ارقامی بین ۴۹۲ هزار تومان تا یک میلیون و۶۵۰ هزار تومان نیز اعلام شد. با این حال یلدا آمد و رفت و خبری از واریز سود نشد.

پیگیری خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطابق معمول سال‌های اخیر محاسبه سود را انجام نداده‌اند اما ممکن است در روزها و هفته‌های آینده این اقدام انجام شود.

امروز نیز حجت‌الله صیدی ـ رییس سازمان بورس ـ در حاشیه آیین افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره در بورس کالا درباره تعیین تکلیف سهام عدالت گفت: دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت تعیین می‌شود و  هر جلسه بندهای آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا پروژه پیچیده‌ای است.

وی افزود: جلسه به جلسه در حال کار روی این موضوع هستیم و همکاران نظرات خودشان را می‌گویند. فکر می‌کنیم در آینده نزدیک بتوانیم به جمع‌بندی برسیم. البته باید نظر نهادهای دیگر را هم بگیریم.

صیدی هم‌چنین درباره تغییر دامنه نوسان بورس گفت: در حال بررسی دامنه نوسان هستیم و به محض نتیجه‌گیری اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: مهم این بوده که بازار سرمایه بازار متعادل، آرام، کارا و شفاف باشد و اطلاعات زودتر منتشر شود. تلاشی که همکاران در سازمان کردند این بود که گزارش‌ها کامل‌تر و دقیق‌تر منتشر شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: گزارش شش ماهه شرکت‌ها که ارائه حسابرسی شد نشان داد تلفیقی‌ها در بازار اثر خودش را گذاشت و شاخص کار خودش را می‌کند. اصلا مهم نیست که انتظار ما چه باشد. بازار رفتار خودش را دارد و شاخص هم برایند رفتار بازار است. بازار متعادل و تثبیت شده است و ما هم سعی میکنیم عمق پیدا کند که این کارایی بازار است.

به گفته صیدی، در بحث توسعه افقی بازار هم عرضه‌های اولیه را داریم که خوب شروع شده و هر هفته یک یا دو شرکت در حال عرضه است و انشالله تا عید ادامه خواهد داشت.

سهام عدالت سود سهام واریز سود سهام سهامداران سود سهام عدالت
