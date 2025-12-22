قرارداد جدید باشگاه پرسپولیس با ورزشگاه آزادی
باشگاه پرسپولیس دو زمین تمرینی از مجموعه ورزشی آزادی را تا پایان سال ۱۴۰۵ در اختیار خواهد داشت.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با پایان یافتن مهلت قرارداد زمین تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس، جلسات زیادی از سوی مدیرعامل این باشگاه برای تمدید قرارداد زمینهای تمرین شماره دو و سه آزادی برگزار شد و در نهایت، قرارداد این دو زمین تمرینی تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شد.
از این رو، باشگاه پرسپولیس تا پایان سال ۱۴۰۵ این دو زمین تمرینی را در اختیار خواهد داشت.
