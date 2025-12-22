آمریکا نفتکش خالی را توقیف کرد!

گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد نیروهای گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا تلاش کرده‌اند یک نفتکش به نام «بلا-1» را توقیف کنند اما این عملیات نتیجه‌بخش نبوده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز مدعی شده که این نفتکش از سال گذشته به دلیل حمل نفت ایران تحت تحریم قرار گرفته بود.

مطابق این ادعا بلا-1 خالی بود و عازم ونزوئلا برای بارگیری نفت خام این کشور بود. نیروهای آمریکایی اواخر روز شنبه به آن نزدیک شدند، اما کشتی توجهی به دستورات نکرد با حرکت به سمت شمال شرقی وارد اقیانوس اطلس شد.