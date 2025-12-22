فوری/مدارس ابتدایی تهران فردا مجازی شد

به گزارش تابناک، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد: به‌دنبال تداوم آلودگی هوا، فعالیت مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و کلاس‌های درس مقطع ابتدایی استان تهران به‌جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط‌کریم، فردا سه‌شنبه ۲ دی‌ماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

همچنین طرح ترافیکی زوج و فرد از درب منازل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا خواهد شد.