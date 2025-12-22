میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نحوه فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری برای دوم دی

فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان‌های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۵۹
| |
772 بازدید
نحوه فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری برای دوم دی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه اول دی، در اطلاعیه‌ای آمده است:

با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان، غیر از شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد.

مدارس نوبت بعدازظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت  زودتر به پایان خواهند رساند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چهارمحال و بختیاری مدارس بارش برف یخبندان مدیریت بحران
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس برخی مدارس استان سمنان در دوم دی
تخریب ۱۳ خانه‌روستایی در خراسان رضوی به خاطر برف
برخی مدارس استان مرکزی روز اول دی تعطیل شد
زمان آغاز مدارس و ادارات برای فردا مشخص شد
عکس: کوه آتشفشانی تفتان سپیدپوش شد
تعطیلی مدارس برخی شهرهای خراسان رضوی
مدارس این استان فردا تعطیل شد
برف بازی بامزه پیرمرد اصفهانی سوژه شد
مدارس این شهرستان فردا در نوبت صبح غیرحضوری شد
عکس ماهواره‌ای امروز ناسا از پوشش برف در ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eVb
tabnak.ir/005eVb