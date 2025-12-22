نحوه فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری برای دوم دی
فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستانهای لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سهشنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۵۹| |
772 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه اول دی، در اطلاعیهای آمده است:
با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان، غیر از شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد فردا سهشنبه دوم دی با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد.
مدارس نوبت بعدازظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر به پایان خواهند رساند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟