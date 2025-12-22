نحوه فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری برای دوم دی

فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان‌های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه اول دی، در اطلاعیه‌ای آمده است:

با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان، غیر از شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد.

مدارس نوبت بعدازظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر به پایان خواهند رساند.