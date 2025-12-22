مدارس کدام استانها فردا سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد؟
مدارس برخی استانها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و فعالیت شدید سامانه بارشی فردا سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۵۸| |
19028 بازدید
به گزارش تابناک، مدارس برخی استانها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و فعالیت شدید سامانه بارشی فردا سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد. با توجه به ادامه بارش شدید برف و باران در اکثر مناطق و هشدارهای هواشناسی احتمال تعطیلی مدارس سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ در دیگر استانها و شهرها نیز بالا رفته است.
در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ را میخوانید:
آذربایجانغربی
باتصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سهشنبه ۲ دی ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
چهارمحال و بختیاری
ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستانهای لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سهشنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستانهای لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سهشنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
تهران
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد: بهدنبال تداوم آلودگی هوا، فعالیت مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی تعطیل و کلاسهای درس مقطع ابتدایی استان تهران بهجز شهرستانهای فیروزکوه و رباطکریم، فردا سهشنبه ۲ دیماه بهصورت مجازی برگزار میشود.
همچنین طرح ترافیکی زوج و فرد از درب منازل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا خواهد شد.
همچنین طرح ترافیکی زوج و فرد از درب منازل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا خواهد شد.
البرز
بر اساس اعلام استانداری البرز،فردا سهشنبه ۲ دی ماه، فعالیت پیشدبستانیها فردا تعطیل و کلاسهای دبستانها بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
بر اساس اعلام استانداری البرز،فردا سهشنبه ۲ دی ماه، فعالیت پیشدبستانیها فردا تعطیل و کلاسهای دبستانها بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
سمنان
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: با هدف رعایت فاصله اجتماعی و اجرای دقیق شیوهنامههای بهداشتی، آموزش در برخی مدارس استان فردا سهشنبه دوم دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری انجام میشود.
خبر بروزرسانی می شود...
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
بابا اخه چرا رو اعصاب مردم راه میرید شاخص بالای 150 هست استانداری بعدش چرا فقط ابتدایی ؟؟ به خدا از عمد هست کاراتون خب پدر و مادر بچه رو کجا بزاره ؟؟؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟