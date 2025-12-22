میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس کدام استانها فردا سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد؟

مدارس برخی استان‌ها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و فعالیت شدید سامانه بارشی فردا سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۵۸
| |
19028 بازدید
|
۶

مدارس کدام استانها فردا سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد؟

 
به گزارش تابناک، مدارس برخی استان‌ها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و فعالیت شدید سامانه بارشی فردا سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد. با توجه به ادامه بارش شدید برف و باران در اکثر مناطق و هشدارهای هواشناسی احتمال تعطیلی مدارس سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ در دیگر استان‌ها و شهرها نیز بالا رفته است.
در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا  سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ را می‌خوانید:
 
آذربایجان‌غربی
باتصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲ دی ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
 
چهارمحال و بختیاری
اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان‌های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان‌های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.
 
تهران
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد: به‌دنبال تداوم آلودگی هوا، فعالیت مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و کلاس‌های درس مقطع ابتدایی استان تهران به‌جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط‌کریم، فردا سه‌شنبه ۲ دی‌ماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود. 
همچنین طرح ترافیکی زوج و فرد از درب منازل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا خواهد شد.
 
 البرز
 بر اساس اعلام استانداری البرز،فردا سه‌شنبه ۲ دی ماه، فعالیت پیش‌دبستانی‌ها فردا تعطیل و کلاس‌های دبستان‌ها به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
سمنان
 مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: با هدف رعایت فاصله اجتماعی و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، آموزش در برخی مدارس استان فردا سه‌شنبه دوم دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.
 
خبر بروزرسانی می شود...
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیل تعطیلی تعطیلی مدارس برف و سرما آنفوانزا مدارس غیرحضوری
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس برخی مدارس استان سمنان در دوم دی
برخی مدارس استان البرز تعطیل شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
2
پاسخ
بابا اخه چرا رو اعصاب مردم راه میرید شاخص بالای 150 هست استانداری بعدش چرا فقط ابتدایی ؟؟ به خدا از عمد هست کاراتون خب پدر و مادر بچه رو کجا بزاره ؟؟؟
ملگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
3
پاسخ
یعنی چی که اصفانو تعطیل نمیکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
2
پاسخ
خیلی ممنون
آیلار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
2
پاسخ
کرمان تعطیل کنین یخبندونه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
2
پاسخ
سلام شرمنده نمیدانم ❤️❤️
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
2
پاسخ
سلام شرمنده جواب سوالات سایت را نمیدانم ❤️
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eVa
tabnak.ir/005eVa