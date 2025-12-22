مدارس کدام استانها فردا سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل شد؟

در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ را می‌خوانید:

آذربایجان‌غربی

باتصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲ دی ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

چهارمحال و بختیاری

اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان‌های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان‌های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه‌شنبه دوم دی با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.

تهران

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد: به‌دنبال تداوم آلودگی هوا، فعالیت مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و کلاس‌های درس مقطع ابتدایی استان تهران به‌جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط‌کریم، فردا سه‌شنبه ۲ دی‌ماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

همچنین طرح ترافیکی زوج و فرد از درب منازل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا خواهد شد.

البرز

بر اساس اعلام استانداری البرز،فردا سه‌شنبه ۲ دی ماه، فعالیت پیش‌دبستانی‌ها فردا تعطیل و کلاس‌های دبستان‌ها به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

سمنان

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: با هدف رعایت فاصله اجتماعی و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، آموزش در برخی مدارس استان فردا سه‌شنبه دوم دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.