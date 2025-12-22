میلی صفحه خبر لوگو بالا
تخریب ۱۳ خانه‌روستایی در خراسان رضوی به خاطر برف

فرماندار کوهسرخ گفت: بارش‌های برف و باران از چهارشنبه گذشته تاکنون موجب تخریب ۱۳ واحد مسکونی در سه روستای کوهسرخ شد.
تخریب ۱۳ خانه‌روستایی در خراسان رضوی به خاطر برف

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسن اعمی بندقرایی اظهار کرد: بارش‌های برف و باران از چهارشنبه گذشته تاکنون موجب تخریب ۱۳ واحد مسکونی در سه روستای کوهسرخ شد. این آسیب‌ها بیشتر در اثر بارش‌های برف سنگین روی داده است، ۱۰ واحد مسکونی در روستای «فرق»، ۲ منزل مسکونی در روستای «سنجدک» و یک باب منزل نیز در روستای «داغی» تخریب شده است.

فرماندار کوهسرخ بیان کرد: تاکنون پنج مسیر روستایی عمده در شهرستان کوهستانی کوهسرخ با تلاش مردمی برف روبی و بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی راه روستایی «کلاته تیمور» ادامه دارد.

وی به پراکندگی جمعیتی و روستاهای این شهرستان کوهستانی اشاره و اظهار کرد: متأسفانه امکانات و ماشین آلات برف روبی و راهداری شهرستان با پراکندگی واحدهای جمعیتی ما هیچ تناسبی ندارد و ناچاریم برای بازگشایی مسیرها از امکانات مردمی کمک بگیریم.

اعمی بندقرایی گفت: اداره کل راهداری خراسان رضوی در این خصوص باید پاسخگو باشد.

