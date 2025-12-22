میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان

بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز به‌عنوان ناکارآمدی در عرصه اجرا مشاهده می‌شود، نه محصول تقابل قوا، بلکه نتیجه مستقیم رویکرد دولت در چینش کابینه و بدنه مدیریتی است.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۴۹
| |
5452 بازدید
|
۲۵
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
به گزارش سرویس سیاسی تابناک، در هفته‌های اخیر و همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تداوم فشارهای معیشتی بر مردم، موج تازه‌ای از اظهارنظرها و فضاسازی‌های سیاسی در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفته است؛ فضایی که در آن، بیش از آنکه دولت به‌عنوان قوه مجریه و مسئول مستقیم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پاسخگو باشد، تلاش می‌شود منشأ مشکلات به بیرون از دولت و به‌ویژه به مجلس و شخص محمدباقر قالیباف نسبت داده شود.
 
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز به‌عنوان ناکارآمدی در عرصه اجرا مشاهده می‌شود، نه محصول تقابل قوا، بلکه نتیجه مستقیم رویکرد دولت در چینش کابینه و بدنه مدیریتی است؛ رویکردی که با عنوان «وفاق» معرفی شد اما در عمل، به محلی برای توجیه ضعف مدیریتی بدل شده است.
 
بازی کی بود کی بود من نبودم!
 
در همین چارچوب، محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی، بخشی از ناکارآمدی‌های فعلی دولت را ریشه‌یابی کرده و آن را به شعار محوری رئیس‌جمهور بازمی‌گرداند. به گفته او، «بخشی از ناکارآمدی کنونی دولت را باید در همان شعار معروف وفاق آقای پزشکیان جست‌وجو کرد.» مهاجری تأکید می‌کند که دولت برای تحقق آنچه وفاق می‌نامید، به‌جای تمرکز بر توانمندی و کارآمدی، به سراغ افرادی رفت که از نظر تخصص و تجربه، آمادگی اداره مسئولیت‌های سنگین اجرایی را نداشتند.
 
این تحلیلگر سیاسی در ادامه، به نکته‌ای قابل‌تأمل اشاره می‌کند؛ نکته‌ای که به‌روشنی تناقض موجود در روایت‌سازی‌های اخیر را آشکار می‌سازد. مهاجری می‌گوید: «ناکارآمدترین چهره‌های حاضر در بدنه دولت، افرادی هستند که به باند آقای قالیباف تعلق داشته و مورد حمایت او هستند.» با این حال، به اعتقاد او، حتی اگر چنین نسبتی پذیرفته شود، مسئولیت استفاده از این افراد و سپردن مناصب اجرایی به آن‌ها، متوجه شخص رئیس‌جمهور و دولت است، نه مجلس.
 
این گزاره، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر برخی مدیران منصوب‌شده ناکارآمد بوده‌اند، چرا دولت آن‌ها را برگزیده و چرا امروز، به‌جای اصلاح مسیر، تلاش می‌شود مسئولیت‌ها به دیگران منتقل شود؟
 
واقعیت آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل بازار ارز، مدیریت نقدینگی و ساماندهی بازار کالاهای اساسی، از جمله وظایف ذاتی دولت است. مجلس، حتی در بالاترین سطح اثرگذاری خود، نقشی نظارتی و تقنینی دارد و نمی‌تواند جایگزین قوه مجریه در تصمیم‌سازی‌های روزمره اقتصادی شود. با این وجود، در هفته‌های اخیر، برخی چهره‌های نزدیک به دولت تلاش کرده‌اند این‌گونه القا کنند که مشکلاتی نظیر افزایش نرخ دلار یا گرانی کالاهای اساسی، نتیجه اقدامات یا کارشکنی‌های مجلس و رئیس آن است.
 
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، چه به‌عنوان رئیس مجلس و چه در جایگاه سیاسی خود، بارها بر لزوم هماهنگی قوا و حمایت از دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی تأکید کرده است. با این وجود، به نظر می‌رسد دولت، به‌جای بهره‌گیری از این ظرفیت، مسیر ساده‌تر را برگزیده و با تعریف یک کمپین رسانه‌ای، تلاش می‌کند ناکامی‌های اجرایی را به رقابت‌های سیاسی گره بزند.
 
وفاق اسم رمز فرار از پاسخگویی
 
منتقدان این رویکرد معتقدند پزشکیان نه‌تنها حاضر به پذیرش نقاط ضعف دولت نیست، بلکه نشانه‌ای از اعتقاد جدی به تغییر و اصلاح در بدنه مدیریتی نیز از خود نشان نداده است. ادامه فعالیت مدیرانی که کارنامه قابل دفاعی ندارند، در کنار تأکید مداوم بر «وفاق»، این شائبه را تقویت کرده که این شعار، بیش از آنکه ابزاری برای هم‌افزایی ملی باشد، به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شده است.
 
در چنین شرایطی، فرافکنی و مقصرنمایی دیگران، نه‌تنها گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد. تجربه نشان داده است که جامعه، بیش از هر چیز، از دولت انتظار اقدام عملی، تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ملموس دارد، نه جابه‌جایی مسئولیت‌ها میان نهادهای مختلف.
 
در جمع‌بندی می‌توان گفت آنچه امروز در فضای سیاسی کشور در حال رخ دادن است، بیش از آنکه نقدی منصفانه به عملکرد مجلس باشد، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت‌های دولت است. قالیباف، چه درست و چه نادرست، به هدف حملات رسانه‌ای تبدیل شده، در حالی که دولت باید بپذیرد مشکلات موجود، حاصل سیاست‌ها و انتخاب‌های خود اوست؛ انتخاب‌هایی که ذیل عنوان «وفاق» صورت گرفت اما اکنون، هزینه‌های آن مستقیماً بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استیضاح پزشکیان ترمیم کابینه
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
15
پاسخ
اصلاح‌طلب اصولگرا 😂😂😂
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دولت سوم روحانی مثل دولت اول و دوم خواهد بود.
بی برنامه و پر مدعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
21
پاسخ
نتیجه وفاق همینه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دقیقا

سیاست شکست خورده ی وفاق خیانتی بود به طرفداران پزشکیان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مردم اگه وفاق با دار و دسته ی جلیلی رو میخواستند، به پزشکیان رای نمیدادند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دیدی هیچ تفاوتی بین جلیلی و پزشکیان نبود؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
22
پاسخ
حالا دولت مشکل داره، مجلس چرا دست روی دست گذاشته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
13
پاسخ
رئیس جمهور خدا قوت
لطفا اقتدارتون رو در مورد بانک مرکزی، بانک سرمایه، ایران خودرو، سایپا و ... ووزاری بی کفایت و شجاعت در برابر فشار احزاب اصول گرا و اصلاح طلب نشون بدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
31
پاسخ
نه در اصلاح طلبان، اصلاحی دیدیم و نه در اصولگراها، اصولی
وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
43
پاسخ
این آقای پزشکیان اشتباهی رییس جمهور شده است درحد رییس دانشگاه یا فرماندار بیشتر نیستند همیشه طوری صحبت می کنند انگار کسی دیگر وظیفه دارد بیایید کارهای این کشور انجام دهد انگار نه انگار که خودشان باید این کشور را اداره کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
22
10
پاسخ
دولت پزشکیان کار درست را انجام می‌دهد وقتی کالاها با قیمت دلار ۱۵۰ تومنی بدست مردم می‌رسد دادن دلار ۷۰ تومنی به زیان مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
25
پاسخ
چه کسی وزرا را انتخاب کرد و الان در فروم دوحه سخنرانی می کند؟ جوابگو باشد، مردم دو بار از یک سوراخ گزیده شدند!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
رییس جمهور علنا روز تایید صلاحیت وزرا گفت که لیست کابینه را چگونه چیده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
9
پاسخ
لطفاً عکس اصولگرایان و پایداری چیان راهم بگذار تا تعدادی مقایسه شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
16
12
پاسخ
نمیشه دل همه را بدست آورد آقای پزشکیان با اسم اصلاح طلبی اومد و رای آورد یعنی مردم به اصلاحات رای دادن نه تیم قالیباف و جلیلی و رییسی و … دولت باید از اصلاح‌طلبها میبود نه مخلوط افراد رقبا!!!کی این مدلی کشور اداره میکنه آخه با وفاق به این شکل میشه نتیجه اش امروز که کشور به قهقرا رسیده یا پزشکیان برگرده به اصلاح طلبیش یا اینکه استعفا بده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eVR
tabnak.ir/005eVR