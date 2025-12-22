مدارس این استان فردا تعطیل شد
باتصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، تمامی مراکز آموزشی این استان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک؛ باتصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سهشنبه ۲ دی ماه با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
