به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شاهد احمدلو کارگردان فیلم سینمایی شاه نقش که آخرین بازیگری عنایت بخشی در همین فیلم بوده با اعلام این خبر به ایسنا گفت: آقای بخشی از مدت‌ها قبل درگیر بیماری و مشکلات جسمی بودند و شرایط خوبی نداشتند تا اینکه از حدود یک هفته قبل در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شدند.

او با بیان اینکه امروز، اول دی‌ماه به همراه علی قائم مقامی و بهرنگ علوی تهیه کننده و بازیگر شاه نقش به بیمارستان رفته، با انتقاد از مسئولان و مدیران سینمایی و صنفی بابت پیگیری نکردن شرایط این بازیگر گفت: آقای بخشی به دلیل عفونت تحت درمان و استفاده از دارو‌های سنگین است.

عنایت بخشی آخرین بار در جشنواره فیلم فجر سال قبل با فیلم «شاه نقش» حضور داشت و برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار بازیگری نقش مکمل را دریافت کرد.

این بازیگر ۷۹ ساله بازی در فیلم‌های «سگ‌کشی»، «روز واقعه»، «ساحره»، «فریاد»، «مسافران»، «شکار»، «ترن»، «سناتور»، «سردار جنگل» و «آقای هالو» و سریال‌های، چون «امام علی (ع)»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «ولایت عشق»، «پلیس جوان»، «زیرتیغ» و «کلانتر» را در کارنامه کاری خود دارد.