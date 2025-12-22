انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت در توییتی به رقص در تکیه تجریش واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت در توییتی به رقص در تکیه تجریش واکنش نشان داد.
اصلا همه ارث پدران شما است .اگر اینطور باشد بازار هم تکیه است مگر تاسوعا و عاشورا در بازار چهار پایه نمی گذارند .
بسسسسسسسسسسه باو تو حتی نمی دونی تکیه بالا و تکیخه پایین چی بوده
خواهشا لطفا غیر تجریشی ها از تگیه حرف نزنن بگذارن حرمتها بمونه
اینها یک مشت ارازل واوباش هستند ومهدور الدم هستند،خانواده شهدا دیگه تحمل این مسخره بازی ها واین سنت های طاغوتی را ندارند
اسمش الان بازار تجریش قدیم بله تکیه بوده اما تغییر کاربری داده مثل بازار تهران که ده ها تکیه داشته الان شده تیمچه و بازار
. اینجا الان میوه فروشی است زمانی که تکیه برقرار باشد کسی داخلش نمیرقصد روزگار عوض شده است باید تغییر روزگار و تفاوت بین مردم را درک کرد تا جا نماند از اجتماع
اون فیلم رو که من ندیدم ولی قطعا این کار غلط بوده.دهن کجی به مراسم محرم و دهن کجی به عزادارن امام حسین علیه السلام بوده.دیگه نمیتونم بگم اون دوتا خانم فقط ظاهرشون مخالف باور من بوده اون دوتا طبع و ذاتشون هم مشکل داشته قصشون بی احترامی بوده
