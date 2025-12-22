میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش

محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت در توییتی به رقص در تکیه تجریش واکنش نشان داد. 
کد خبر: ۱۳۴۷۳۳۴
| |
100981 بازدید
|
۳۶

انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش

به گزارش تابناک؛ محمدحسین پویانفر مداح اهل بیت در توییتی به رقص در تکیه تجریش واکنش نشان داد. 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۰۸
انتشار یافته: ۳۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
89
62
پاسخ
اصلا همه ارث پدران شما است .اگر اینطور باشد بازار هم تکیه است مگر تاسوعا و عاشورا در بازار چهار پایه نمی گذارند .
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
72
42
پاسخ
وقتی قیمه ها رو میریزید تو ماستها، نتیجه میشه این بی حرمتیها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
66
27
پاسخ
بسسسسسسسسسسه باو تو حتی نمی دونی تکیه بالا و تکیخه پایین چی بوده
خواهشا لطفا غیر تجریشی ها از تگیه حرف نزنن بگذارن حرمتها بمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
115
64
پاسخ
اینها یک مشت ارازل واوباش هستند ومهدور الدم هستند،خانواده شهدا دیگه تحمل این مسخره بازی ها واین سنت های طاغوتی را ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
67
89
پاسخ
امام حسین فقط گریه و عزا نبود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
39
74
پاسخ
اسمش الان بازار تجریش قدیم بله تکیه بوده اما تغییر کاربری داده مثل بازار تهران که ده ها تکیه داشته الان شده تیمچه و بازار
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
58
72
پاسخ
. اینجا الان میوه فروشی است زمانی که تکیه برقرار باشد کسی داخلش نمیرقصد روزگار عوض شده است باید تغییر روزگار و تفاوت بین مردم را درک کرد تا جا نماند از اجتماع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
53
60
پاسخ
چکاره مملکته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
69
67
پاسخ
اون فیلم رو که من ندیدم ولی قطعا این کار غلط بوده.دهن کجی به مراسم محرم و دهن کجی به عزادارن امام حسین علیه السلام بوده.دیگه نمیتونم بگم اون دوتا خانم فقط ظاهرشون مخالف باور من بوده اون دوتا طبع و ذاتشون هم مشکل داشته قصشون بی احترامی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
74
87
پاسخ
آخه یکی نیست بگه پیرزن بی حجاب! تو دیگه دنبال چی می گردی؟! دیگه دوره ی این ادا اطوارا از تو گذشته! اینا کار جووناست!
