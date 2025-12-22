میلی صفحه خبر لوگو بالا
سه ماهواره ایرانی از روسیه به فضا می‌روند

روز ۷ دی ماه جاری و در ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه به وقت ایران، مدار لئو میزبان سه ماهواره ایرانی است که به طور همزمان از پایگاه وستوچنی روسیه پرتاب خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۳۱
| |
1166 بازدید

سه ماهواره ایرانی از روسیه به فضا می‌روند

سه ماهواره پایا (طلوع ۳)، نمونه دوم ماهواره کوثر و ماهواره ظفر ۲ از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شوند.

ماهواره پایا یا طلوع ۳

ماهواره «طلوع ۳» یا پایا یک ماهواره سنجش از دور و مشاهده زمین ساخته‌شده در ایران است که به سازمان فضایی ایران تحویل داده شده و در لیست برنامه‌های پرتاب قرار دارد.

ماهواره طلوع ۳ به عنوان سنگین‌ترین ماهواره ساخته‌شده در ایران از ماهواره سنجش از دور با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم و سنگین‌ترین ماهواره ملی است.

دقت تصویربرداری این ماهواره حدود ۵ متر برای تصاویر تک‌طیفی بِلک/وایت و حدود ۱۰ متر برای تصاویر رنگی است.

سازنده این ماهواره صنایع الکترونیک ایران و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

این ماهواره در حوزه‌هایی، چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشه‌برداری و پایش محیط‌زیست کاربرد دارد.

ماهواره پایا دارای دقت تصویربرداری حدود ۱۰–۲۰ متر برای هر پیکسل است و برای عملیات مدیریت منابع طبیعی، پایش محیط‌زیست و کشاورزی و کاربرد‌های علمی و عملی داده‌محور قابل بهره‌برداری است.

ماهواره ظفر ۲

ظفر ۲ یک ماهواره سنجش از دور (Earth Observation) ایرانی است که برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده است. این پروژه جزء برنامه‌های مهم صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است. این ماهواره از نوع سنجشی و تصویربرداری از زمین است که دارای کاربردهایی، چون پایش منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌زیست، نظارت بر مخاطرات طبیعی و نقشه‌برداری عمومی است.

ظفر ۲ نمایانگر یک جهش در توانمندی ساخت و توسعه ماهواره‌های سنجشی در کشور است.

نمونه ماهواره کوثر

نمونه ماهواره کوثر که به نام کوثر ۱.۵ معرفی شده است، نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر-۱» و «هدهد-۱» است که برای اجرای ماموریت پایش بخش کشاورزی طراحی شده است. این ماهواره در واقع نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر-۱» و «هدهد-۱» به شمار می‌رود.

کوثر ۱.۵؛ ترکیب ماموریت تصویربرداری و اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی کشاورزی است.

ماهواره ایران مدار لئو پایگاه وستوچنی روسیه ظفر
