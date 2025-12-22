روز ۷ دی ماه جاری و در ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه به وقت ایران، مدار لئو میزبان سه ماهواره ایرانی است که به طور همزمان از پایگاه وستوچنی روسیه پرتاب خواهند شد.

سه ماهواره پایا (طلوع ۳)، نمونه دوم ماهواره کوثر و ماهواره ظفر ۲ از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شوند.

ماهواره پایا یا طلوع ۳

ماهواره «طلوع ۳» یا پایا یک ماهواره سنجش از دور و مشاهده زمین ساخته‌شده در ایران است که به سازمان فضایی ایران تحویل داده شده و در لیست برنامه‌های پرتاب قرار دارد.

ماهواره طلوع ۳ به عنوان سنگین‌ترین ماهواره ساخته‌شده در ایران از ماهواره سنجش از دور با وزن حدود ۱۵۰ کیلوگرم و سنگین‌ترین ماهواره ملی است.

دقت تصویربرداری این ماهواره حدود ۵ متر برای تصاویر تک‌طیفی بِلک/وایت و حدود ۱۰ متر برای تصاویر رنگی است.

سازنده این ماهواره صنایع الکترونیک ایران و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

این ماهواره در حوزه‌هایی، چون کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، پایش مخاطرات طبیعی مثل سیل و خشکسالی و نقشه‌برداری و پایش محیط‌زیست کاربرد دارد.

ماهواره پایا دارای دقت تصویربرداری حدود ۱۰–۲۰ متر برای هر پیکسل است و برای عملیات مدیریت منابع طبیعی، پایش محیط‌زیست و کشاورزی و کاربرد‌های علمی و عملی داده‌محور قابل بهره‌برداری است.

ماهواره ظفر ۲

ظفر ۲ یک ماهواره سنجش از دور (Earth Observation) ایرانی است که برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده است. این پروژه جزء برنامه‌های مهم صنعت فضایی کشور محسوب می‌شود و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته شده است. این ماهواره از نوع سنجشی و تصویربرداری از زمین است که دارای کاربردهایی، چون پایش منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌زیست، نظارت بر مخاطرات طبیعی و نقشه‌برداری عمومی است.

ظفر ۲ نمایانگر یک جهش در توانمندی ساخت و توسعه ماهواره‌های سنجشی در کشور است.

نمونه ماهواره کوثر

نمونه ماهواره کوثر که به نام کوثر ۱.۵ معرفی شده است، نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر-۱» و «هدهد-۱» است که برای اجرای ماموریت پایش بخش کشاورزی طراحی شده است. این ماهواره در واقع نسخه تجمیع‌شده نسل دوم ماهواره‌های «کوثر-۱» و «هدهد-۱» به شمار می‌رود.

کوثر ۱.۵؛ ترکیب ماموریت تصویربرداری و اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی کشاورزی است.