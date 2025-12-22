سرمای زیر صفر در راه است
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای پیش رو، اظهار کرد: آسمان استان در روز جاری (دوشنبه اول دی) و فردا (سهشنبه دوم دی) در اکثر مناطق نیمهابری خواهد بود.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، روز چهارشنبه سوم دیماه با عبور یک موج ضعیف، بارشهای پراکنده و ساعتی برف و باران در نقاط مختلف استان مورد انتظار است.
حقیآبی در ادامه وضعیت جوی پنجشنبه و جمعه (چهارم و پنجم دی) را صاف تا قسمتی ابری با افزایش ابر در برخی ساعات اعلام کرد.
کاهش دما تا منفی ۱۱ درجه
مدیرکل هواشناسی البرز در خصوص نوسانات دمایی نیز هشدار داد و تصریح کرد: کمینه دمای هوای کرج طی این چند روز به منفی چهار درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی همچنین دمای کمینه دیگر شهرستانها را به شرح زیر اعلام کرد: طالقان و چهارباغ منفی هفت درجه، نظرآباد منفی شش درجه، اشتهارد منفی پنج درجه، فردیس منفی چهار درجه و ساوجبلاغ منفی دو درجه سانتیگراد.
حقیآبی خاطرنشان کرد: شب گذشته، شهرستانک با ثبت دمای منفی ۱۱ درجه سانتیگراد، به عنوان سردترین نقطه استان ثبت شد.