طلا و سکه رکود زد
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز «اول دی ۱۴۰۴» ۱۴۴ میلیون تومان اعلام شد و سکه طرح قدیم به ۱۳۹ میلیون تومان رسید.
به گزارش تابناک؛ هر قطعه نیمسکه با رقم ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد، ربعسکه ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار طلا و سکه معامله شد.
همچنین براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۱۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۵۰ تومان است.
