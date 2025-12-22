رتبه ایران بدون تغییر در رنکینگ جدید فیفا
در آخرین رده بندی فیفا تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر در رده بیستم ماند.
به گزارش تابناک؛ در آخرین رده بندی تیمهای ملی فوتبال جهان در ردهبندی فیفا، تیم ملی ایران در رده بیستم باقی ماند و به این ترتیب سال ۲۰۲۵ برای تیم ملی ایران با این رتبه پایان رسید.
بین ۳۰ کشور برتر ردهبندی فیفا، هیچ تغییری بین تیمها نسبت به ماه قبل رخ نداده است.
۱- اسپانیا
۲ - آرژانتین
۳ - فرانسه
۴ - انگلیس
۵- برزیل
۶ - پرتغال
۷ - هلند
۸ - بلژیک
۹ - آلمان
۱۰ - کرواسی
بلژیک، مصر و نیوزلند، ۳ همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در ردههای هشتم، سیوپنجم و هشتادوهفتم جهان هستند.
