رتبه ایران بدون تغییر در رنکینگ جدید فیفا

به گزارش تابناک؛ در آخرین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در رده‌بندی فیفا، تیم ملی ایران در رده بیستم باقی ماند و به این ترتیب سال ۲۰۲۵ برای تیم ملی ایران با این رتبه پایان رسید.

بین ۳۰ کشور برتر رده‌بندی فیفا، هیچ تغییری بین تیم‌ها نسبت به ماه قبل رخ نداده است.

۱- اسپانیا

۲ - آرژانتین

۳ - فرانسه

۴ - انگلیس

۵- برزیل

۶ - پرتغال

۷ - هلند

۸ - بلژیک

۹ - آلمان

۱۰ - کرواسی

بلژیک، مصر و نیوزلند، ۳ همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در رده‌های هشتم، سی‌وپنجم و هشتادوهفتم جهان هستند.