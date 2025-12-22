بیانیه کمیته اخلاق درباره دیدار جنجالی در لیگ

به گزارش تابناک؛ در بیانیه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آمده است: «در پی گزارش‌ها و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها پیرامون نتایج هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر بزرگسالان استان تهران و حواشی مرتبط با تعیین سرنوشت جدول مسابقات، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به استحضار افکار عمومی و اهالی محترم فوتبال می‌رساند:

براساس اطلاعات منتشرشده، در هفته پایانی مسابقات، نتایجی با اختلاف گل‌های غیرمتعارف رقم خورده که به‌طور هم‌زمان منجر به تعیین آقای گل، نایب قهرمان لیگ و چینش نهایی جدول مسابقات شده است؛ از جمله ثبت نتایج پرگل در چند دیدار که از منظر فنی و انضباطی، واجد اهمیت و نیازمند بررسی دقیق می‌باشد.

کمیته اخلاق با تأکید بر اصول بنیادین صیانت از سلامت مسابقات، حفظ اعتماد عمومی و پیشگیری از هرگونه شائبه نسبت به رقابت‌های فوتبالی، اعلام می‌دارد که بررسی موضوعات مطروحه را در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود و با رعایت اصل بی‌طرفی و دادرسی منصفانه در دستور کار قرار داده است.

بدیهی است صرف طرح پرسش یا انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، به منزله احراز تخلف تلقی نمی‌گردد و هرگونه اظهارنظر نهایی منوط به بررسی مستندات، دریافت توضیحات مراجع ذی‌ربط و طی تشریفات قانونی خواهد بود.

کمیته اخلاق همچنین از هیئت فوتبال استان تهران و عوامل مرتبط با مسابقات یادشده انتظار دارد در راستای شفاف‌سازی، همکاری کامل را با مراجع نظارتی به عمل آورده و توضیحات لازم را در چارچوب مقررات ارائه نمایند.

اطمینان داده می‌شود در صورت احراز هرگونه رفتار مغایر با مقررات اخلاقی یا خدشه‌دارکننده سلامت رقابت‌ها، اقدامات قانونی مقتضی مطابق آیین‌نامه‌های جاری فدراسیون فوتبال و مقررات بین‌المللی اتخاذ خواهد شد».