قالیباف: پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای کشور

قالیباف: پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس که صبح امروز (دوشنبه) در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود فرموده‌اند که کشور نباید در حالت «نه جنگ، نه صلح» نگاه داشت، گفت: براساس این راهبرد امور کشور باید به گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند زندگی خود را در بخش‌های مختلف به ویژه بازار، اقتصاد، سیاست و ... به صورت عادی پیش ببرند و معطل نمانند.

قالیباف با بیان اینکه اگر اجرا و تحقق احکام فقط ۳۰ ماده از ۱۲۰ ماده برنامه هفتم پیشرفت در اولویت پیگیری و نظارت کمیسیون‌ها قرار گیرد، می‌تواند بخش اعظمی از این قانون به عنوان میثاق ملی را محقق کند، اظهار کرد: همچنین باید حدود ۱۲ کار اصلی از این بین انتخاب شده و به صورت اولویت درآید تا با هم‌افزایی بتوانیم اهداف آن را به نفع معیشت و آرامش مردم محقق کنیم.

