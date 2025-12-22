میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

از مدرک جعلی تا پیامک جنجالی؛ پای یک آشنا در ماجرای فدراسیون بدنسازی؟

انگار افرادی که با فضای فدراسیون بدنسازی هم آشنا هستند، در موضوع مدرک تلخابی دخالت‌هایی داشته‌اند که احتمالاً با چنین اقداماتی تلاش کرده‌اند تا آب گل‌آلود شود و در موقع لازم بتوانند اقدام به ماهیگیری کنند.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۱۲
| |
2163 بازدید
|
۲

از مدرک جعلی تا پیامک جنجالی؛ پای یک آشنا در ماجرای فدراسیون بدنسازی؟

گویا در ماجرای اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که منجر به ابطال انتخابات این فدراسیون به دلیل نامعتبر بودن مدرک رئیس منتخب مجمع شد، پای افراد آشنایی در میان است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که منجر به رسیدن مجید تلخابی به ریاست این فدراسیون شده بود، مدتی پیش ابطال شد. اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی درباره این اتفاق اطلاعیه‌ای صادر کرد و علت آن نامعتبر [یا به زبان ساده‌تر جعلی] بودن مدرک فرد منتخب عنوان شد.

در اطلاعیه‌ای که اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی ۲۰ آذرماه منتشر کرد، آمده بود: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ ١۴٠۴/٧/٢۶ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و نظر به استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد جوابیه استعلام در خصوص مدرک تحصیلی آقای مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع مذکور -که طی نامه شماره ٩٩٨٧٧ با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خطاب به وزارت ورزش و جوانان صادر شده و از سوی نهاد صادر کننده مدرک نامبرده معتبر اعلام شده- فاقد اصالت است و بنابراین اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نسبت به برگزاری مجدد فرایند مجمع انتخاباتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.»

تلخابی در شرایطی که با ۲۸ رأی از ۵۰ رأی مأخوذه مجتبی ملکی را پس زد و می‌خواست به صندلی ریاست فدراسیون بدنسازی تکیه بزند، حکم ریاستش از سوی احمد دنیامالی صادر نشد تا جواب استعلام از وزارت علوم برسد. استعلامی که نه تنها منجر به صدور حکم ریاست نشد، بلکه در نهایت یک آبروریزی بزرگ را به همراه داشت.

ماجرای جعلی بودن مدرک تحصیلی که وزارت ورزش و جوانان در خصوص آن استعلام گرفته، انگار در حال کشیده شدن به سمت و سوی دیگری است؛ چراکه اخیراً محمد شروین اسبقیان، معاوزن وزیر ورزش و جوانان هم در این خصوص گفته: «مورد مدرک تحصیلی تلخابی توسط دفتر حقوقی وزارت ورزش از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است و قطعاً رسیدگی‌های حقوق انجام خواهد شد و ما اعلام می‌کنیم.»

از مدرک جعلی تا پیامک جنجالی؛ پای یک آشنا در ماجرای فدراسیون بدنسازی؟

مشخص نیست که پیگیری وزارت ورزش و جوانان از مراجع قضایی چه نتایجی را به دنبال داشته باشد، اما صحبت‌هایی به میان آمده که شاید پای برخی افراد دیگر هم به این ماجرا باز شود. از فرد یا افرادی که در این فضا کمک کرده‌اند تا مدرکی نامعتبر فراهم شود و یکی از همین افراد هم گویا پس از انتخابات پیامکی جنجالی را به یک مقام عالی ارسال کرده تا شاخک‌ها برای استعلام مدرک از دانشگاه آزاد و وزارت علوم تیز شود. گفته می‌شود این افراد با فضای فدراسیون بدنسازی هم آشنا بوده و حتی ممکن است با چنین اقداماتی تلاش کرده‌اند تا آب گل‌آلود شود و فدراسیون بدنسازی در حالت تعلیق باقی بماند که در موقع لازم بتوانند اقدام به ماهیگیری کنند.

اتفاقات مربوط به فدراسیون بدنسازی در یک سال اخیر بارها جنجال آفرین شده است. از خبر منتشر شده ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ در تابناک که «فدراسیون بدنسازی متهم به قاچاق ارز» شده بود که در دوره ریاست عبدالمهدی نصیرزاده اتفاق افتاد و به یک خبر جنجالی در آن زمان تبدیل شد تا خبرهایی مبنی بر عدم احراز صلاحیت رئیس سابق این فدراسیون برای شرکت در انتخاباتی که حالا از سوی وزارت ورزش و جوانان ابطال شده است.

طبیعتاً وزارت ورزش و جوانان باید پیش از هرگونه به هم ریختگی بیشتر در فدراسیون بدنسازی و فضاسازی افرادی که تلاش دارند به این فدراسیون بازگردند، ترتیب برگزاری انتخابات جدید این فدراسیون را بدهد و این بار صلاحیت و اعتبار مدارک نامزدها با دقت بیشتری بررسی شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فدراسیون بدنسازی وزارت ورزش و جوانان عبدالمهدی نصیرزاده احمد دنیامالی محمدشروین اسبقیان
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتخابات فدراسیون بدنسازی باطل شد
واکنش رئیس فدراسیون بدنسازی به حکم ابطال انتخابات
فدراسیون بدنسازی متهم به قاچاق ارز
اقدام عجیب فدراسیون بدنسازی پس از اتهام به قاچاق ارز/ «م.ا» نماینده فدراسیون نبود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
15
پاسخ
مملکت هر کی هر کی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
3
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد!!!
تازه تر از تازه تری می رسد!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUq
tabnak.ir/005eUq