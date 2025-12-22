از مدرک جعلی تا پیامک جنجالی؛ پای یک آشنا در ماجرای فدراسیون بدنسازی؟
گویا در ماجرای اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که منجر به ابطال انتخابات این فدراسیون به دلیل نامعتبر بودن مدرک رئیس منتخب مجمع شد، پای افراد آشنایی در میان است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که منجر به رسیدن مجید تلخابی به ریاست این فدراسیون شده بود، مدتی پیش ابطال شد. اداره کل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی درباره این اتفاق اطلاعیهای صادر کرد و علت آن نامعتبر [یا به زبان سادهتر جعلی] بودن مدرک فرد منتخب عنوان شد.
در اطلاعیهای که اداره کل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی ۲۰ آذرماه منتشر کرد، آمده بود: «با توجه به بررسیهای به عمل آمده در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ ١۴٠۴/٧/٢۶ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و نظر به استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد جوابیه استعلام در خصوص مدرک تحصیلی آقای مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع مذکور -که طی نامه شماره ٩٩٨٧٧ با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خطاب به وزارت ورزش و جوانان صادر شده و از سوی نهاد صادر کننده مدرک نامبرده معتبر اعلام شده- فاقد اصالت است و بنابراین اداره کل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی نسبت به برگزاری مجدد فرایند مجمع انتخاباتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.»
تلخابی در شرایطی که با ۲۸ رأی از ۵۰ رأی مأخوذه مجتبی ملکی را پس زد و میخواست به صندلی ریاست فدراسیون بدنسازی تکیه بزند، حکم ریاستش از سوی احمد دنیامالی صادر نشد تا جواب استعلام از وزارت علوم برسد. استعلامی که نه تنها منجر به صدور حکم ریاست نشد، بلکه در نهایت یک آبروریزی بزرگ را به همراه داشت.
ماجرای جعلی بودن مدرک تحصیلی که وزارت ورزش و جوانان در خصوص آن استعلام گرفته، انگار در حال کشیده شدن به سمت و سوی دیگری است؛ چراکه اخیراً محمد شروین اسبقیان، معاوزن وزیر ورزش و جوانان هم در این خصوص گفته: «مورد مدرک تحصیلی تلخابی توسط دفتر حقوقی وزارت ورزش از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است و قطعاً رسیدگیهای حقوق انجام خواهد شد و ما اعلام میکنیم.»
مشخص نیست که پیگیری وزارت ورزش و جوانان از مراجع قضایی چه نتایجی را به دنبال داشته باشد، اما صحبتهایی به میان آمده که شاید پای برخی افراد دیگر هم به این ماجرا باز شود. از فرد یا افرادی که در این فضا کمک کردهاند تا مدرکی نامعتبر فراهم شود و یکی از همین افراد هم گویا پس از انتخابات پیامکی جنجالی را به یک مقام عالی ارسال کرده تا شاخکها برای استعلام مدرک از دانشگاه آزاد و وزارت علوم تیز شود. گفته میشود این افراد با فضای فدراسیون بدنسازی هم آشنا بوده و حتی ممکن است با چنین اقداماتی تلاش کردهاند تا آب گلآلود شود و فدراسیون بدنسازی در حالت تعلیق باقی بماند که در موقع لازم بتوانند اقدام به ماهیگیری کنند.
اتفاقات مربوط به فدراسیون بدنسازی در یک سال اخیر بارها جنجال آفرین شده است. از خبر منتشر شده ۱۳ دیماه ۱۴۰۳ در تابناک که «فدراسیون بدنسازی متهم به قاچاق ارز» شده بود که در دوره ریاست عبدالمهدی نصیرزاده اتفاق افتاد و به یک خبر جنجالی در آن زمان تبدیل شد تا خبرهایی مبنی بر عدم احراز صلاحیت رئیس سابق این فدراسیون برای شرکت در انتخاباتی که حالا از سوی وزارت ورزش و جوانان ابطال شده است.
طبیعتاً وزارت ورزش و جوانان باید پیش از هرگونه به هم ریختگی بیشتر در فدراسیون بدنسازی و فضاسازی افرادی که تلاش دارند به این فدراسیون بازگردند، ترتیب برگزاری انتخابات جدید این فدراسیون را بدهد و این بار صلاحیت و اعتبار مدارک نامزدها با دقت بیشتری بررسی شود.