عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست

زائران در مدینه اکنون برای حتی یک بیماری جزئی باید ساعت‌ها در صف درمانگاه‌های سعودی منتظر بمانند، در حالی که پیش‌تر می‌توانستند در درمانگاه نزدیک هتل، شبانه‌روز تحت مراقبت پزشک ایرانی باشند.
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زائران ایرانی در مدینه با یک سرماخوردگی ساده باید ساعت‌ها در صف درمانگاه‌های سعودی در کنار بیماران کشور‌های مختلف بایستند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر سیدعلی مرعشی می‌گوید که «عربستان مجوز فعالیت درمانگاه‌های ما در مدینه را لغو کرده است.» در سال‌های گذشته، حداقل در دو هتل محل اسکان زائران ایرانی در مدینه، درمانگاه فعال وجود داشت و بیماران می‌توانستند به‌صورت شبانه‌روزی به پزشک دسترسی داشته باشند.

اما اکنون این امکان به‌کلی حذف شده و زائر بیمار ناچار است با خودرو از هتل به درمانگاه‌های سعودی منتقل شود. در مراکز درمانی سعودی پزشکان تنها ۸ تا ۱۰ قلم دارو در اختیار دارند در حالی که در درمانگاه‌های ایرانی با ۶۲ قلم دارو امکان تجویز متناسب با وضعیت واقعی بیمار فراهم است. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر می‌گوید که «سعودی‌ها اجازه حضور پزشک ایرانی هم در مدینه نمی‌دهند.»

در کنار کمبود دارو برای زائران بیمار، نبود مترجم نیز باعث شده برخی زائران به خوددرمانی روی بیاورند یا اصلاً درمان مؤثری دریافت نکنند. مقام سعودی آل صوفی می‌گوید که «زائران همه کشور‌ها در مدینه برای درمان به مراکز سعودی مراجعه می‌کنند و در مکه مجوز‌هایی برای درمانگاه‌های برخی کشور‌ها صادر شده است.» در مقابل مدیر کاروان عمره حسین باقری می‌گوید که «بسیاری از زائران ایرانی عربی نمی‌دانند و بدون پزشک هم‌زبان، عملاً درمان نمی‌شوند.»

کارشناسان می‌گویند که باید با مذاکره رسمی، حداقل یک درمانگاه فعال در مدینه ایجاد شود و در صورت تداوم محدودیت‌ها، اعزام مترجم یا پزشک همراه بیماران و استقرار پزشک ناظر در هتل‌های زائران در دستور کار قرار گیرد.

عربستان درمانگاه مدینه هتل زائران ایرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۵۳
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
23
54
پاسخ
کسی که در این شرایط بد اقتصادی کشور، هزینه حاجی شدن و سفر خارجی را دارد برای پرداخت هزینه های بیمارستانی مشکلی ندارد که اگر داشت راهی این سفر نمی شد.
یکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
23
41
پاسخ
مردم مدینه نروند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
40
24
پاسخ
آدمی که میره خانه خدا چه نیاز به درمان توسط انسانها رو داره؟ خدا خودش شفا میده خب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
21
32
پاسخ
زايران سایر کشورها که به عربستان اعزام می شوند هم آیا درمانگاهی توسط کشور خودشان دایر می شود یا خیر ؟
اگر آنها هم درمانگاهی خاص خودشان ندارند ، پس باید از قوانین کشور عربستان تبعیت کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
34
11
پاسخ
خیلی کشور های حاشیه خلیج فارس ما ایرانی ها رو دوست دارن باور کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
9
59
پاسخ
با چه زبونی بگن نیایید؟
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
14
55
پاسخ
چه اصراری به رفتن به حج عمره دارید
مینا سربلند تهرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
48
پاسخ
بیمارستان ایران در فجیره تعطیل شد. مدارس ایرانی در امارات یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند. ساختمان های ایران در اروپا و آمریکا مصادره شده اند. چه کسی پیگیری کرد، وزارت خارجه خاموش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
31
16
پاسخ
تجزیه عربستان و تشکیل کشور غیروهابی حجاز تنها چاره کاره
علی
|
United States of America
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
19
69
پاسخ
خدا در مکه و مدینه محصور نشده است هموطن. خدا تو درون تو‌ست به خود آی
