برخورد قانونی با مالکان تالارهای متخلف در حوزه حجاب

دادستان تهران اعلام کرد: مالکان تالارهایی که در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند، علاوه بر برگزارکنندگان مراسم، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علی صالحی، دادستان تهران، در بخش دوم جلسه شورای عالی قضائی اعلام کرد: در جلسه کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور مدیران دستگاه‌های دولتی و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها، تأکید شد در صورت وقوع تخلف در مراسم‌ها، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز وفق مقررات برخورد خواهد شد.

صالحی خاطرنشان کرد: در این جلسه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها حضور داشتند تا اجرای تکالیف قانونی در حوزه عفاف و حجاب بررسی شود.

نظارت و مسئولیت مالکین سالن‌ها

دادستان تهران افزود: برخی از سالن‌ها و تالار‌ها متعلق به دستگاه‌های دولتی هستند و از آنان خواسته شد نظارت کافی و لازم بر اجرای مراسم‌ها داشته باشند؛ در غیر این صورت علاوه بر برگزارکنندگان، مالکین نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی همچنین تأکید کرد: ضابطین موظفند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، به ویژه در شناسایی موارد فساد سازمانی یا مرتبط با دشمنان.