برخورد قانونی با مالکان تالارهای متخلف در حوزه حجاب

دادستان تهران اعلام کرد: مالکان تالارهایی که در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند، علاوه بر برگزارکنندگان مراسم، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۰۷
| |
2882 بازدید
|
۲
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علی صالحی، دادستان تهران، در بخش دوم جلسه شورای عالی قضائی اعلام کرد: در جلسه کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور مدیران دستگاه‌های دولتی و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها، تأکید شد در صورت وقوع تخلف در مراسم‌ها، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز وفق مقررات برخورد خواهد شد.

صالحی خاطرنشان کرد: در این جلسه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها حضور داشتند تا اجرای تکالیف قانونی در حوزه عفاف و حجاب بررسی شود.

نظارت و مسئولیت مالکین سالن‌ها

دادستان تهران افزود: برخی از سالن‌ها و تالار‌ها متعلق به دستگاه‌های دولتی هستند و از آنان خواسته شد نظارت کافی و لازم بر اجرای مراسم‌ها داشته باشند؛ در غیر این صورت علاوه بر برگزارکنندگان، مالکین نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

وی همچنین تأکید کرد: ضابطین موظفند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، به ویژه در شناسایی موارد فساد سازمانی یا مرتبط با دشمنان.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
43
پاسخ
کسی که در این شرایط اقتصادی هزینه تالار میده باید ازش مالیات کم عقلی هم بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
55
پاسخ
اکثر تالارها بدلیل اینکه جشن و عروسی کمتر شده در حال تعطیل شدن میباشد..............
