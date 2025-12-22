دولت برای مصوبه بنزینی خود اصلاحیه داد
هیئت وزیران بخشهایی از مصوبه بنزینی را اصلاح کرد تا تصمیمگیری کارگروه و قیمتگذاری سوخت اضطراری شفافتر شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۰۶| |
14858 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هیئت وزیران با صدور اصلاحیهای، بخشهایی از تصویبنامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲ را تغییر داد تا فرآیند تصمیمگیری کارگروه و ضوابط سوختگیری با کارت اضطراری شفافتر شود. بر اساس این اصلاحیه، تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیسجمهور ابلاغ میشود.
قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین میشود و دولت موظف است به درخواستهای صنفی و اصلاح سهمیهها و نرخها رسیدگی کند. نرخهای جدید نیز توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصرهها نهایی خواهد شد. هدف از این اصلاحات، شفافسازی هزینههای سوخت اضطراری و پاسخگویی به مطالبات صنفی اعلام شده است.
وقتی مصرف سوخت در تابستان بیشتر میشه معیار سنجش برای پاییز نمیتونه باشه و از طرفی این اصلاحیه زیاد واضح نیست.
دولت گرانی ها پزشکیان مچکریم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
الان پزشکیان مردم را لخت می کند
Mostafa| |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
میخوان ظرف یکسال قیمت بنزین را به ۴۰ هزار تومان برسانند و ظرف دو سال به ۸۰ هزار تومان
چرا سهمیه ناشی های وارداتی ایران خودرو (چینی ) و ذخیره بنزین در کارت رو صفر شد ه ،ااصولا باید سهمیه الباقی اجازه مصرف داشته باشد بعداً سهمیه اش رو قطع میکردید
