میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دولت برای مصوبه بنزینی خود اصلاحیه داد

هیئت وزیران بخش‌هایی از مصوبه بنزینی را اصلاح کرد تا تصمیم‌گیری کارگروه و قیمت‌گذاری سوخت اضطراری شفاف‌تر شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۳۰۶
| |
14858 بازدید
|
۱۷

دولت برای مصوبه بنزینی خود اصلاحیه داد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هیئت وزیران با صدور اصلاحیه‌ای، بخش‌هایی از تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲ را تغییر داد تا فرآیند تصمیم‌گیری کارگروه و ضوابط سوخت‌گیری با کارت اضطراری شفاف‌تر شود. بر اساس این اصلاحیه، تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین می‌شود و دولت موظف است به درخواست‌های صنفی و اصلاح سهمیه‌ها و نرخ‌ها رسیدگی کند. نرخ‌های جدید نیز توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصره‌ها نهایی خواهد شد. هدف از این اصلاحات، شفاف‌سازی هزینه‌های سوخت اضطراری و پاسخگویی به مطالبات صنفی اعلام شده است.

هیئت وزیران بخش‌هایی از مصوبه بنزینی را اصلاح کرد تا تصمیم‌گیری کارگروه و قیمت‌گذاری سوخت اضطراری شفاف‌تر شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مصوبه بنزینی هزینه سوخت قیمت‌گذاری سهمیه
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین وضعیت کارت‌های سوخت در پایان آذر
حذف سهمیه بنزین خودروهای خارجی بالای ۱۳۰۰ سی‌سی
اعمال سه نوع سهمیه در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره حذف نمی‌شود
ماجرای شربت تریاک دست‌ساز چیست؟
چند لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی در کارت سوخت ذخیره می‌شود؟
کارت سوخت به آپشن فروش خودرو تبدیل شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
18
پاسخ
وقتی مصرف سوخت در تابستان بیشتر میشه معیار سنجش برای پاییز نمیتونه باشه و از طرفی این اصلاحیه زیاد واضح نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
52
پاسخ
پس با لیتری ۵۰۰۰ تومان شروع شد هر فصل بیست سی درصد میکشن روش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
0
پاسخ
یعنی گرانتر و گران تر خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
41
پاسخ
دولت گرانی ها پزشکیان مچکریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خوب بود به جلیلی رای ندادیم.برای آزادی در لخت بودن
الان پزشکیان مردم را لخت می کند
Mostafa
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
فقط دولت پزشکیان؟؟؟مگه ما دولتی هم داشتیم که داخلش گرونی اتفاق نیفته؟؟؟یکی از یکی بدتر... یکی از یکی ناکارآمدتر و بی‌سوادتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
هیچ مطلب شفافی اظهار نگردیده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
میخوان ظرف یکسال قیمت بنزین را به ۴۰ هزار تومان برسانند و ظرف دو سال به ۸۰ هزار تومان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
تا آخرین میخ را به تابوتمون نزنند ، ول کن نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
لطفاً دستمزدها را هم فصلی اضافه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
0
پاسخ
چرا سهمیه ناشی های وارداتی ایران خودرو (چینی ) و ذخیره بنزین در کارت رو صفر شد ه ،ااصولا باید سهمیه الباقی اجازه مصرف داشته باشد بعداً سهمیه اش رو قطع می‌کردید
مرد مهربان خدا دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
2
پاسخ
به نظر من خودتان را اصلاح کنید مردم طاقت این گرانی ها را ندارند خدایا خودت کمک کن از دست ظلم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUk
tabnak.ir/005eUk