دولت برای مصوبه بنزینی خود اصلاحیه داد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هیئت وزیران با صدور اصلاحیه‌ای، بخش‌هایی از تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲ را تغییر داد تا فرآیند تصمیم‌گیری کارگروه و ضوابط سوخت‌گیری با کارت اضطراری شفاف‌تر شود. بر اساس این اصلاحیه، تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین می‌شود و دولت موظف است به درخواست‌های صنفی و اصلاح سهمیه‌ها و نرخ‌ها رسیدگی کند. نرخ‌های جدید نیز توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصره‌ها نهایی خواهد شد. هدف از این اصلاحات، شفاف‌سازی هزینه‌های سوخت اضطراری و پاسخگویی به مطالبات صنفی اعلام شده است.