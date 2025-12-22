گروسی: بیشتر اورانیوم غنیشده در ایران است!
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) در اظهاراتی مدعی شد که دیدهبان هستهای سازمان ملل در رابطه با تاسیسات هدف قرار گرفته ایران در جریان حمله متجاوزانه آمریکا «با کمبود اطلاعات جدی مواجه است».
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او که با خبرگزاری ریانووستی گفتوگو میکرد، افزود: «و این از دیدگاه عدم اشاعه، بسیار منفی است، زیرا حتی اگر این تأسیسات بهطور جدی آسیب دیده باشند، درک روشنی وجود دارد که بیشتر اورانیوم غنیشده با خلوص بالای ایران هنوز در این کشور است. این از منظر عدم اشاعه بسیار حائز اهمیت است.»
پنتاگون پیش از این ادعا کرده بود که اقدام نظامی متجاوزانه آمریکا علیه ایران در ماه ژوئن منجر به نابودی کامل سه سایت هستهای کلیدی ایران در نطنز، فردو و اصفهان شده و عقبگرد قابل توجه قابلیتهای آن در این زمینه را در پی داشته است.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که پس از حملات اخیر ایالات متحده، سالها طول خواهد کشید تا ایران برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.
در همین حال، مقامات جمهوری اسلامی ایران به اشاره به اینکه بمباران آمریکا به تأسیسات هستهای غیرنظامی کشور خسارات جدی وارد کرده است، تاکید میکنند که تهران قصد دارد به توسعه برنامه انرژی هستهای صلحآمیز خود ادامه دهد.