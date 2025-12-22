عروس تازه ترامپ؛ شکارچی میلیاردر
بتینا اندرسون یکی از چهرههای شناختهشده اجتماعی در آمریکاست که بهعنوان مدل، فعال اجتماعی، کارآفرین و نیکوکار شناخته میشود. او در سالهای اخیر بهویژه به دلیل ارتباط و نامزدی با دونالد ترامپ جونیور، فرزند رئیسجمهور آمریکا، بیش از پیش در کانون توجه رسانهها قرار گرفته است. با این حال، شهرت بتینا اندرسون تنها به زندگی شخصی او محدود نمیشود، بلکه ریشه در پیشینه خانوادگی، فعالیتهای حرفهای و نقش پررنگش در امور خیریه دارد.
زندگی در ناز و نعمت
بتینا الیزابت اندرسون در ۹ دسامبر ۱۹۸۶ در شهر پالم بیچ، فلوریدا متولد شد. او در خانوادهای ثروتمند و بانفوذ رشد یافت که سابقهای طولانی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی داشتند. پدر او، هری لوی اندرسون جونیور، یکی از مدیران برجسته بانکی بود که در سن بسیار جوانی به ریاست یک بانک ملی در پالم بیچ رسید و نام خود را در تاریخ مالی این منطقه ثبت کرد. مادرش، اینگر اندرسون، نیز بهعنوان فردی فعال در امور خیریه و اجتماعی شناخته میشود.
بتینا یکی از چند فرزند این خانواده است و یک خواهر دوقلو دارد. فضای خانوادگی او، که ترکیبی از ثروت، نفوذ اجتماعی و توجه به امور عامالمنفعه بود، تأثیر عمیقی بر شکلگیری شخصیت و مسیر زندگیاش گذاشت.
هنرخوانی در بهترین دانشگاه جهان
او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس معتبر فلوریدا گذراند و سپس وارد دانشگاه کلمبیا یکی از دانشگاههای برتر جهان شد. بتینا در سال ۲۰۰۹ با مدرک کارشناسی در رشته تاریخ هنر، نقد و حفاظت آثار هنری فارغالتحصیل شد. تحصیل در این رشته، علاقه او به فرهنگ، هنر و فعالیتهای فرهنگی را تقویت کرد و بعدها در فعالیتهای اجتماعی و حرفهایاش نمود پیدا کرد.
از کارآفرینی تا قدم زدن روی فرش قرمز
بتینا اندرسون در حوزههای مختلفی فعالیت داشته است. او بهعنوان مدل در پروژههای عکاسی و مجلات مد حضور پیدا کرده و بهتدریج به چهرهای شناختهشده در محافل اجتماعی پالم بیچ و نیویورک تبدیل شده است. علاوه بر مدلینگ، او در زمینه توسعه کسبوکار و فعالیتهای کارآفرینانه نیز نقش داشته و طبق گزارشها، با شرکتها و مؤسسات مختلفی در حوزه سرمایهگذاری و مشاوره همکاری کرده است.
همچنین بتینا در شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، حضوری فعال دارد و سبک زندگی، مد، سفر و فعالیتهای اجتماعی خود را با دنبالکنندگانش به اشتراک میگذارد. این حضور دیجیتال باعث شده او بهعنوان یک چهره تأثیرگذار اجتماعی نیز شناخته شود.
زن ثروتمند، حامی فقرا!
یکی از مهمترین جنبههای زندگی بتینا اندرسون، فعالیتهای بشردوستانه اوست. وی به همراه اعضای خانوادهاش، از بنیانگذاران یک سازمان خیریه با هدف کمکرسانی در بحرانها، بلایای طبیعی و حمایت از جوامع محلی بوده است. این سازمان همچنین از پروژههای زیستمحیطی و مستندهای مرتبط با حفاظت از طبیعت پشتیبانی میکند.
بتینا در سالهای گذشته در برنامههای داوطلبانه متعددی شرکت کرده و از سازمانهایی در حوزه آموزش، سوادآموزی، محیطزیست و حمایت اجتماعی حمایت کرده است. این فعالیتها باعث شده تصویر او فراتر از یک چهره صرفاً اجتماعی یا رسانهای باشد و بهعنوان فردی متعهد به مسئولیت اجتماعی شناخته شود.
عروس فرصتطلب؟
اما او حاشیههای جنجالی هم کم نداشته است. چند منبع در رسانهها گزارش دادهاند که برخی از دوستان و نزدیکان دونالد ترامپ جونیور نسبت به رابطه او با بتینا ابراز نگرانی کردهاند. این افراد گفتهاند که از دید آنها بتینا بیشتر یک «فرصتطلب اجتماعی» است؛ یعنی کسی که میخواهد از طریق روابط با افراد بانفوذ موقعیت اجتماعی خود را ارتقاء دهد و بهطور ضمنی نسبت به انگیزهها و اهداف او تردید مطرح کردهاند.
بتینا علیه ترامپ؟!
بتینا در گذشته پستهایی درباره موضوعات اجتماعی گذاشته بود که با دیدگاههای بخشهایی از طرفداران ترامپ سازگار نیست. او در دوره همهگیری کرونا تصویر خود را با ماسک منتشر کرد و نوشت: «فقط تو میتوانی از گسترش نادانی جلوگیری کنی»، موضعی که با رویکرد مخالفان محدودیتها در دوران کرونا همسو نبود. همچنین او در سال ۲۰۲۰ از جنبش «جان سیاهان مهم است» حمایت علنی کرده بود. این موارد باعث شد که برخی یک نفوذی در دولت
گزارشهایی هم در رسانهها مطرح شده که بتینا تلاش داشته است تا در کمسیونها یا شوراهای مرتبط با دولت ترامپ نقش ایفا کند (مانند تلاش برای حضور در کمیته هنر و انسانیت) و حتی اظهاراتی مبنی بر اینکه منابع میگویند او ممکن است برای کسب موقعیتهای بیشتر در دولت برنامهریزی کرده باشد. این موضوع مورد نقد و شک در میان بخشی از حلقه نزدیک ترامپ قرار گرفته است، اگرچه سخنگوی ترامپ جونیور این ادعاها را رد کرده و گفته بتینا چنین درخواستهایی نکرده است.
جنجال رابطه با ایلان ماسک
یک منبع غیررسمی هم ادعا کرده که قبل از رابطه با دونالد ترامپ جونیور، بتینا به ایلان ماسک چشم داشته و حتی گفته بود میخواهد از او «بچهدار شود». این ادعا، اگرچه از نظر رسانهای تأیید نشده و بیشتر جنبه شایعه دارد، باعث شد در رسانههای اینترنتی به او برچسب «شکارچی میلیاردر» زده شود؛ چیزی که خیلیها آن را جنجالی و بحثبرانگیز دانستند.
واقعیتهای رسانهای و هواداران ترامپ درباره «مناسب بودن او برای خانواده ترامپ» را زیر سؤال ببرند و بگویند که او به اندازه کافی «ماگایی» نیست!