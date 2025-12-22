میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در مقاله‌ای بررسی شد

ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است

پایان دادن به انزوای ایران در منطقه با حسن نیت آغاز شده، اما تکمیل آن مستلزم دستیابی به یک توافق هسته‌ای است که بتواند تمامی تحریم‌ها را لغو کرده و نقش ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد منطقه و جایگاه راهبردی آن در جهان احیا کند. 
کد خبر: ۱۳۴۷۲۷۰
| |
86757 بازدید
|
۱۰۳

ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است

این واقعیت که رئیس‌جمهوری در کاخ سفید حضور دارد که اقتصاد را در اولویت قرار می‌دهد، فرصتی برای ایران و منطقه به شمار می‌آید.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی در مقاله‌ای به قلم حمزه صفوی (استاد دانشگاه تهران) و محمد باهارون (مدیر مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی) به بررسی ظرفیت‌های همگرایی میان ایران و امارات متحده عربی پرداخته که در ادامه آمده است.

روابط میان ایران و امارات متحده عربی، از زمان تأسیس امارات، با رویداد‌های ژئوپلیتیکی پی‌درپی همراه بوده که دو کشور را در چرخه‌ای از تهدید و قطبی‌سازی گرفتار کرده است. 

با این حال، این وضعیت مانع از آن نشده که امارات پس از چین به دومین شریک تجاری بزرگ ایران و بزرگ‌ترین شریک تجاری غیرنفتی آن تبدیل شود. 

امارات همچنین هرگز بخشی از هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران نبوده است. با توجه به اینکه امارات و شورای همکاری خلیج فارس در حال تغییر رویکرد سیاست خارجی خود از ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک هستند، فرصت‌های جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است. 

نزدیکی میان ایران و عربستان سعودی نتیجه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان بود که در ذات خود رویکردی ژئواکونومیک و نه ژئوپلیتیک دارد. امارات، با وجود اختلافات سرزمینی بر سر سه جزیره، حتی در دوران جنگ ایران و عراق نیز به دلیل رویکرد اقتصادی و نه سیاسی خود، ارتباطات اقتصادی‌اش با ایران را حفظ کرد.

این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که اگر ایران نیز رویکردی مشابه اتخاذ کند، چه نوع فرصت‌هایی در پیش روی آن قرار خواهد گرفت؟ در ادامه به برخی از این فرصت‌ها اشاره می‌شود.

۱. تجارت و لجستیک

همکاری میان ایران و امارات در حوزه تجارت و لجستیک می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل مدرن و کارآمد وارد مرحله‌ای جدید شود. 

بهره‌گیری از بنادر راهبردی ایران—مانند شهید رجایی، امام خمینی و چابهار—در کنار بنادر اصلی امارات از جمله دبی، جبل‌علی، بندر خلیفه در ابوظبی و فجیره، می‌تواند به شکل‌گیری یک شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای منجر شود که از شبکه جهانی موجود امارات بهره می‌برد. 

این همکاری نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و زمان تحویل را بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی برای دسترسی به آسیای مرکزی، قفقاز و حتی روسیه تبدیل کند. 

این امر زنجیره‌های تأمین در حوزه انرژی، امنیت غذایی و عناصر نادر خاکی را گسترش داده و همچنین به اتصال کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی به شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس و فراتر از آن کمک خواهد کرد.

این امر مستلزم ایجاد خطوط کشتیرانی جدید، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تبادل اطلاعات است. افزون بر این، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک برای تولید، بسته‌بندی و صادرات کالا‌های تخصصی می‌تواند سرمایه‌گذاری متقابل را جذب کند. 

این مناطق می‌توانند با بهره‌گیری از نیروی کار و ظرفیت تولیدی ایران در کنار زیرساخت‌های مالی و تجاری امارات، کالا‌های با ارزش افزوده بالا تولید کنند که سپس از طریق شبکه‌های امارات به بازار‌های نوظهور در آفریقا، جنوب شرق آسیا و اروپا توزیع شود. 

فراتر از منافع مستقیم اقتصادی، چنین همکاری‌هایی پیوند‌های تجاری را تقویت کرده و اعتماد بلندمدت میان بخش‌های خصوصی دو کشور را پرورش خواهد داد.

۲. انرژی و محیط زیست

همکاری ایران و امارات در حوزه انرژی و پایداری محیط‌زیستی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه منطقه‌ای باشد. هر دو کشور با برخورداری از پهنه‌های وسیع بیابانی و میزان بالای تابش خورشید، ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، دارند. 

پروژه‌های مشترک در این زمینه نه‌تنها وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد، بلکه انتقال دانش، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صنایع پاک را نیز تسهیل می‌کند. افزون بر این، تولید هیدروکربن‌ها و همچنین نیروگاه‌های هسته‌ای دو کشور می‌تواند نیاز جهانی به مراکز داده، به‌ویژه در منطقه، را تأمین کند.

۳. گردشگری و جابه‌جایی انسان‌ها

گردشگری با جابه‌جایی انسان‌ها شکل می‌گیرد، نه صرفاً با جابه‌جایی کالاها. جریان رفت‌وآمد افراد برای انتقال استعداد‌ها و نیروی کار ماهر حیاتی است و در عین حال گردشگری می‌تواند از صنایع خدماتی کاربر و کارآفرینی حمایت کند. 

تبادلات فرهنگی ناشی از جابه‌جایی انسان‌ها می‌تواند به‌عنوان پلی برای افزایش درک متقابل و تقویت ارتباطات مردمی عمل کند. ایران با برخورداری از جاذبه‌های غنی تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسم، ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد که می‌تواند از جایگاه امارات به‌عنوان یکی از مقاصد برتر جهانی بهره‌مند شود. 

دبی به‌تنهایی همواره در میان پنج شهر پربازدید جهان قرار دارد و با مقاصدی، چون پاریس، لندن و بانکوک رقابت می‌کند.

از منظر فرهنگی، برگزاری مشترک جشنواره‌های هنری، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و هفته‌های فیلم در دو کشور می‌تواند به تبادل خلاقانه و درک بیشتر میراث مشترک کمک کند. 

در حوزه آموزش، مشارکت میان دانشگاه‌های برتر، برنامه‌های مشترک اعطای مدرک و تبادل استاد و دانشجو می‌تواند پیوند‌های علمی را تقویت کرده و فرصت‌های بلندمدت برای توسعه انسانی و علمی ایجاد کند، در حالی که شکاف‌های فرهنگی را کاهش می‌دهد. این امر حوزه‌ای متفاوت از همکاری را در سطح منطقه و فراتر از آن ایجاد کرده و در کنار تبادل کالا، از تبادل انسان‌ها نیز پشتیبانی خواهد کرد.

۴. فناوری و نوآوری

تقویت همکاری‌های نوآورانه میان ایران و امارات می‌تواند به تحولی اساسی در اقتصاد دیجیتال منطقه منجر شود. ایجاد شتاب‌دهنده‌های مشترک برای حمایت از استارتاپ‌ها در حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات و خدمات دیجیتال، اکوسیستم نوآوری هر دو کشور را تقویت کرده و امکان اشتراک دانش میان کارآفرینان جوان را فراهم می‌کند. 

ایرانی که ارتباط بیشتری با جهان داشته باشد و اقتصاد و مردم آن بخشی از اکوسیستم جهانی باشند، برای امارات و منطقه بسیار مهم‌تر از ایرانی است که منزوی و مستقل از آن باشد.

پروژه‌های مشترک در حوزه فین‌تک و بلاک‌چین برای تسهیل جریان کالا‌ها نقشی حیاتی خواهند داشت و با افزایش شفافیت، ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذاب‌تر خواهند کرد. 

افزون بر این، ابتکارات پژوهشی مشترک در حوزه‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و علم داده می‌تواند ظرفیت‌های دانشگاهی را یکپارچه کرده و فرصت‌هایی برای تولید دانش بومی، آموزش تخصصی و تجاری‌سازی محصولات فناورمحور ایجاد کند؛ امری که در نهایت شکاف دیجیتال را کاهش داده و منطقه را در کانون تحول دیجیتال قرار خواهد داد.

۵. تحول اقتصادی

همانند سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، ایران نیز برای اتصال به اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها، نیازمند انجام یک تحول اقتصادی است. 

این امر مستلزم دیپلماسی اقتصادی گسترده میان ایران و امارات، به‌ویژه با توجه به شبکه وسیع کشور‌هایی است که امارات با آنها توافق‌نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) امضا کرده است.

چه عواملی می‌توانند چنین فرصت‌هایی را فعال کنند؟

حوزه‌های پیشنهادی همکاری، فرصت‌های ملموسی را برای ایران و امارات فراهم می‌کند تا روابط دوجانبه خود را تقویت کرده، ثبات منطقه‌ای را افزایش دهند و به رشد اقتصادی متقابل دست یابند؛ تحولی بزرگ که نه‌تنها برای اقتصاد ایران، بلکه برای آینده کل منطقه اهمیت دارد. 

با این حال، مانند همه پروژه‌های بزرگ، تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقتصادی، سیاسی و راهبردی است. 

پایان دادن به انزوای ایران در منطقه با حسن نیت آغاز شده، اما تکمیل آن مستلزم دستیابی به یک توافق هسته‌ای است که بتواند تمامی تحریم‌ها را لغو کرده و نقش ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد منطقه و جایگاه راهبردی آن در جهان احیا کند. 

این واقعیت که رئیس‌جمهوری در کاخ سفید حضور دارد که اقتصاد را در اولویت قرار می‌دهد، فرصتی برای ایران و منطقه به شمار می‌آید.

ایران ظرفیت عظیمی برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی در منطقه دارد، اما تحقق این امر نیازمند تحولی بنیادین در نحوه نگاه ایران به خود، منطقه پیرامونی‌اش و منطق بازی حاصل‌جمع صفر است که تاکنون بر روابط آن با همسایگانش حاکم بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا امارات متحده عربی مذاکرات ایران و آمریکا
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: درباره ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهم کرد
نشست سرنوشت‌ساز شورای امنیت درباره ایران
پیش‌بینی جمعیت ایران و ترکیه در طول قرن ۲۱
«مذاکرهِ غیر مستقیمِ مسلح» با آمریکا!
مدلی برد-برد برای برون رفت از بن بست کنونی ایران و آمریکا وجود دارد/ «سکوت هوشمندانه» ایران چه معنایی دارد؟
«مکانیسم ماشه» فعال شود باب دیپلماسی به‌طور کامل بسته می‌شود/ نروژ مناسب میانجیگری نیست
نکته مهم سخنان عراقچی درباره مذاکره با آمریکا؛ «ابتکار مذاکراتی» می‌تواند گره گفت‌و‌گو با آمریکا را باز کند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۹
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۱۰۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
98
139
پاسخ
مثل اینکه یه سری هنوز نفهمیدن مذاکرات با ایران پوشش بود برای حمله پیش دستانه اسرائیل به تهران. ترامپ قصد توافق با رژیم کنونی ایران رو نداره و هر توافقی هم بکنه فریب بیشتر برای بهره برداری بیشتر هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
درست فهمیدی، اما مگه ما چاره ای بجز مذاکره داریم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
برای و بخاطر مردم و کشور مذاکره می کنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
در اوج مذاکرات بودیم که بهمون حمله کردند. تعجب می کنم که یک ایرانی به شخص جنایتکار و تروریستی همچون ترامپ و نظام تروریستی آمریکا امید کمک داشته باشه.
ناشناس
| Austria |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
همه موافقند که وضعیت فعلی کشور قابل قبول نیست. کسانی که با گزینه دیپلماسی و مذاکره مخالفند، راه حل عملی جایگزین ارائه کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دروغ محض. اولا ترامپ کسی نیست که قابل اعتماد باشد. ثانیا حتی اگه ایران با دولت آمریکا به توافق برسه کنگره جلوی توافق را خواهد گرفت اتفاقی که در زمان اوباما هم افتاد
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خواهش میکنم اول برید در مورد دیپلماسی و مذاکره تحقیق کنید بعد اظهار نظر بفرمایید . خودمون رو با کلمه های قشنگ گول نزنیم. ایا دیپلماسی اینه که دشمنت هرچی بگه بگی چشم و سیمان بریزی و بعد بگی نشد . رهبری شرایطی که زمان برجام گفتن اگه اقایون انجام میدادن عین دیپلماسی بود و این مشکلات واسمون پیش نمیومد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تاوقتی شمابچه هااظهارنظرمیکنین مذاکره به جایی نمیرسه .افرادی که خرج خونه میدن حق اظهارنظردارن نه شماهاکه توعمرتون یک ساعت کارنکردین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تنها راه ما قدرتمند شدن و همپیمانی با کشورهایی بجز غربی‌ها مانند شانگهای هستیم تا خودمانرا به آنها تحمیل کنیم که ما ایران بزرگ و مقتدری هستیم و کمی صبر سحر نزدیک هست خودشان هم ميدونند هموطن هوشیار باش مدیران بی لیاقت بعدا هم میشه بحسابشان رسید ولی دشمنان خارجی سوار شدند تمامه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
درست فهمیدی، اما مگه ما چاره ای
بجز مذاکره داریم؟
جواب: بله داریم چاره کار یارگیری از بین زخم خوردگان و دشمنان آمریکاست
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
در دوره ترامپ مذاکره به جایی نخواهد رسید
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ای کاش سال ۹۶ با ترامپ مذاکره کرده بودیم تا از برجام خارج نشود
طرح ۲۰۰ میلیاردی چند تا فازهای مختلف توسعه پارس جنوبی را اگر به ترامپی ها ارائه کرده بودیم آنها هیچ گاه از برجام خارج نمیشدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
25
238
پاسخ
"رئیس‌جمهوری در کاخ سفید حضور دارد که اقتصاد را در اولویت قرار می‌دهد" بله ولی برای ایران اولویت هیچوقت اقتصاد نبوده و نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دقیقا.... اگر دید بلند مدت وجود داشت هرگز به این نقطه نمیرسیدیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ایران؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
21
168
پاسخ
ترامپ دیگه مذاکره نمیکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ترامپ از اولش هم اهل مذاکره نبود و نخواهد بود فقط و فقط فزیب بود و متاسفانه تیم مذاکره کننده هم این موضوع را نمیخواهند باور کنند
ناشناس
| Canada |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ترامپ همان اول گفت بیایید مذاکره کنیم و برای همیشه هسته ای را حل کنیم. خوب نشد و یا نگذاشتند (حتی توسط چین و روسیه) بنابر این ترامپ همانطور که بارها تکرار کرده، بعد از حمله آنها به تاسیسات هسته ای دیگر به مذاکره احتیاجی ندارد.
پارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ترامپ مذاکره نمی کند به درک برود به جهنم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ترامپ اگه میخواست مذاکره کنه زیر برجام نیم بند
قابل توجه ساده اوحان نمیزد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
انشاالله هیچوقت مذاکره نکنه
هاشم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خوب به جهنم
مارو یاد دادن که درمان همه دردها در مذاکره با آمریکاست و هر با هم جز ضرر هیچ خروجی نداشته.
یک وقت خدای نکرده به فکر مبارزه با مفسدین داخلی نباشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
21
162
پاسخ
کشورهای منطقه از ایران بدون تحریم وحشت دارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
با این جنگ ۱۲ روز همه چیز مشخص شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دلال های داخلي بیشتروحشت دارن
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
125
75
پاسخ
به مردم دروغ نگید.
به چیزی جز تجزیه ایران راضی نمیشن.
مارو در حد مذاکره با خودشون نمی دونن.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
36
178
پاسخ
مشکل اینه که برخی با رفاه مردم مخالفند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مردم ساده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
هیچ کس با رفاه و مذاکره مخالف نیست عزیز جان اما مشکل اینه که شروط عمو ترامپ خارج از قاعده و زیاده خواهی است. برو ۱۲ شرط مایک پمپئو را بخوان. کل کشور و هسته ای و موشک و پهپاد و هر چی هست را میگن جمع کن بده به ما آسمانت هم بشه اتوبان اسراییل و بعدش منطقه را هم کامل بده به ما و نهایتا ما بررسی میکنیم صرفا برخی از تحریم ها را موقتا تعلیق کنیم و نه حذف! مرغ پخته هم خندش میگیره از این مذاکره! صد رحمت به ترکمنچای!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
13
132
پاسخ
چیه شما که زیر بار زور نمی رفتید؟؟!

چیشد یهو یاد رییس جمهور اقتصاددان آمریکا افتادید؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
مردم ساده هم فکر می کنند با مذاکره و رفع تحریم چیزی گیر کشور و مردم میاد چون به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن
هیچ توافقی به سود مردم و کشور ایران نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
149
41
پاسخ
ماباتحریم بزرگترمیشویم اگه واسه کشورمون نقشه کشیدین که بااین حرفها گلومون بزنندسخت دراشتیاهیدماسختی روتحمل میکنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تو میتونی تنهایی سختی رو تحمل کنی ما نمیخوایم تحمل کنیم مرزها رو وا کنن مردم حق انتخاب داشته باشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
خود آمریکاییها زیر مشکلات اقتصادی دارند می نالند مردم ما فکر می کنند رابطه با آمریکا مشکلات اقتصادیشون رو حل می کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
شمابفرماییدبرنج وگوشت کیلوچنده اگه واقعا میدونستی معلومه میتونی تحریم تحمل کنی.اگه نگی قیمتاروبرین ازبابام بپرسین😵
اسی هستم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
ماری به آره یا نه مذاکره ندارم فقط می‌دانند تو سختی نه کشیدی ونه سختی رو لمس کردی شکمت هم بدون کارگری سیره اگح سختی میکشیدی اینگونه قضاوت نمیکردی ‌اکه مثل باز تشسته کارگری میرفتی زباله کردی دثودختر ته طاقارت بجای مدرسه با سن ۱۴ سال میرفت پادویی و‌.‌برا یه لغم نون عمرا بلبل زبونی نمیکردی مفت خوری زبانش به مفت هم میچرخد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
قطعا تو در سختی نیستی.تو فقط وفقط به فکر منافع شخصی خودت هستی ولی این پولها خوردن نداره جناب کاسب تحریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
چرت نگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
فعلا هیچ حق انتخابی، جز تحمل شرایط وجود ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
118
36
پاسخ
اگر آمریکا نیروهایش را از منطقه خارج کند و دست از حمایت اسراییل بردارد، بازنگری در روابط با آمریکا امکان پذیر است. البته نه در آینده نزدیک
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
آمریکا زورش زیاده و ما بهتره باهاش کنار بیایم بجای اینکه شرط غیرضروری بگذاریم
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
چشم عباس آقا
Saman
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
97
74
پاسخ
از قدیم ایام گفتن.!
انسان عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.
مذاکره = تسلیم بی قید شرط
پاسخ ها
ناشناس
| Finland |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
امریکا حیله گر است مواظب باشید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تواگه بابات پول توجیبی بهت نده پول اینترنتم نداری اونوقت ازتسلیم بی قیدپشرط حرف میزنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
کاسبان تحریم گزیده نمیشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
میگی انسان عاقل، نه هر انسانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اصلاحات یا عاقل نیستم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eUA
tabnak.ir/005eUA