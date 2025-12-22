پزشکیان و تیم اقتصادی به مجلس میروند
در این نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار بررسی میکنند.
معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیسجمهوری از برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت با حضور رئیسجمهوری در دوم دیماه خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کاظم دلخوش با اشاره به برگزاری جلسه فردای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیسجمهوری و جمعی از وزرای اقتصادی، اظهار کرد: در این نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار بررسی میکنند.
تیم داره مگه؟ من فکر میکردم این همه اعجاب و مهارت را یک نفری انجام میده
مجلسی ک کارایی نداره چه فایده ای داره اخه؟اصلا هزارتا جلسه بگیرن اصلا از تو این جلسات چی درمیاد؟وضع مردم چه تغیری میکنه جز بدتر شدن شرایط
شکر خدا بعد از حدود سه و نیم برابر شدن دلار و برنج دو و نیم برابر شدن حبوبات حدود
دو برابر شدن لبنیات خانه ملت راضی شد یک سوالی بپرسه خدا بخیر بگذرونه
این تیم بدون ستاره است حتی اگه ی دونه ستاره هم داشت وصع بحرانی نبود نابودمون کردین نامردان
