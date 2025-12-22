در این نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار بررسی می‌کنند.

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت با حضور رئیس‌جمهوری در دوم دی‌ماه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کاظم دلخوش با اشاره به برگزاری جلسه فردای مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهوری و جمعی از وزرای اقتصادی، اظهار کرد: در این نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار بررسی می‌کنند.