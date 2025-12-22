۰۲/دی/۱۴۰۴
Tuesday 23 December 2025
۰۸:۱۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
1814
1814
بازدید
۲
پ
دلار سنا: صعود قیمت ادامه دارد!
دلار سنا همچنان در حال افزایش قیمت است.
کد خبر:
۱۳۴۷۲۶۷
تاریخ انتشار:
۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰
22 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۷۲۶۷
|
۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰
22 December 2025
|
1814
بازدید
1814
بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار
دلار سنا
افزایش قیمت
بازار ارز
خبر فوری
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقبماندگی طرحهای نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکهای نفت
سهام عدالت در سایه بیقانونی و لابی دولتیها/ آقای مدنیزاده؛ شما چرا؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه 12 آذر
قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ شهریور
پیشبینی نرخ ارز طی هفته آینده؛ نوسان دلار ادامه دارد؟
قیمت دلار امروز شنبه اول شهریورماه
چرا نرخ دلار هر روز افزایش مییابد؟
پیش بینیهای قیمت دلار درست از آب درآمد
قیمت دلار مبادلهای امروز یکشنبه ۳۱ فروردین
پیشبینی قیمت ارز در روزهای آینده
قیمت دلار مبادلهای امروز دوشنبه یکم اردیبهشت
چطور دلار به 125 هزار تومان کشیده شد؟
رقم عجیب ارزش ریال عمان در برابر ریال ایران
دلار به مرز ۴۴۰۰ تومان نزدیک شد
بیتکوین به کانال ۱۰۰ هزار دلار بازگشت
نهایت افزایش قیمت دلار چقدر است؟
پاسخ تند دهباشی به خبرنگار نزدیک به پزشکیان
تلاطم دوباره در بازار ارز
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴
قیمت دلار در بازار امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت
چرا دلار اینقدر گران شد؟
پیشبینی قیمت دلار امروز 15 بهمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
10
پاسخ
فرزین که میگفت دلار ۱۰۰ هزار تومانی کار تلگرام و بازار غیر واقعی هست ، الان چی شده خودش قیمت سنا رو ۱۱۲ هزار تومان اعلام میکنه!!
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
دوستداره، کی میخواد جلوشو بگیره؟
در مملکتی زندگی میکنی که قانون صرفا برای مردم عادی هست نه حضرات
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# نرخ سوم بنزین
# قیمت دلار
# قیمت سکه
# ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در جنوب لبنان
مردم از سهام خود بی خبرند!
ظریف دقیقا به دنبال چیست؟!
علیپور درگیر بیماری «تب سکوت»؛ خاموشی گلزن پرسپولیس پس از طوفان!
رفع تحریمها از دستور کار خارج شد!
هشدار فال حافظ برای امروز 2 دی ماه
وداع تلخ فوتبال انگلستان با دختر مبارز
صبح است ساقیا ؛ محمدرضا شجریان
طرز تهیه کلم شور عربی
کنایه سنگین پزشکیان به سعید جلیلی
برگزاری رقص عروسی با صدای اگزوز موتور!
عکس: استایل شاد و نوجوانپسند نفیسه روشن
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
جوجه ریزی در میدان مین ابهام ارزی/ پایان نمایشی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی
احمدینژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
وب گردی
بخشودگی جرایم بیمه
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنهای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت میکند
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
طالبان به پیام رئیسجمهور ایران پاسخ مثبت داد
دوباره جنگ میشود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هستهای و رفع تحریم میسر است
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
عراق در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل
احتمال برخورداری ایران از موشک قارهپیمای «یارس»
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
مردم شیعه جزو قالتاقترین و مدعیترین مردمان هستند
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
(۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
(۱۷۰ نظر)
با گرانیهای افسارگسیخته دیگر نمیتوانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد
(۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانیها برای جبران کسری بودجه بهره میبرد
(۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریمها هم معجزه نمیکند
(۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم میتوان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانهها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
(۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است
(۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنهای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت میکند
(۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هستهای و رفع تحریم میسر است
(۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
(۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
(۸۳ نظر)
ادعای تکاندهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
(۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاههایش را میزنیم
(۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
(۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است
(۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eU7
tabnak.ir/005eU7
کپی شد