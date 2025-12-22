در شبی متفاوت در سویا، هواداران رئال بتیس بار دیگر نشان دادند فوتبال فقط ۹۰ دقیقه رقابت نیست؛ بلکه می‌تواند پلی باشد برای امید، همدلی و لبخند کودکان کم‌برخوردار.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در یکی از زیباترین سنت‌های کریسمسی فوتبال اسپانیا، هواداران رئال بتیس در بین دو نیمه مسابقه، صد‌ها عروسک و اسباب‌بازی را به داخل زمین پرتاب کردند و ورزشگاه را به صحنه‌ای جادویی تبدیل کردند.

این حرکت نمادین که سال‌هاست در آستانه کریسمس در سویا برگزار می‌شود، فراتر از هیجان فوتبال است؛ جایی که تماشاگران، بازیکنان و داوطلبان در کنار هم برای هدفی بزرگ‌تر متحد می‌شوند. تمام اسباب‌بازی‌های جمع‌آوری‌شده توسط داوطلبان، به دست کودکان محروم در شهر سویا و مناطق اطراف می‌رسد تا کریسمس برای آنها نیز رنگ شادی بگیرد.

رئال بتیس و هوادارانش بار دیگر ثابت کردند که فوتبال، وقتی با عشق همراه می‌شود، می‌تواند دنیا را، حتی برای لحظه‌ای، به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند.