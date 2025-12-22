میلی صفحه خبر لوگو بالا
در شبی متفاوت در سویا، هواداران رئال بتیس بار دیگر نشان دادند فوتبال فقط ۹۰ دقیقه رقابت نیست؛ بلکه می‌تواند پلی باشد برای امید، همدلی و لبخند کودکان کم‌برخوردار.
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در یکی از زیباترین سنت‌های کریسمسی فوتبال اسپانیا، هواداران رئال بتیس در بین دو نیمه مسابقه، صد‌ها عروسک و اسباب‌بازی را به داخل زمین پرتاب کردند و ورزشگاه را به صحنه‌ای جادویی تبدیل کردند.

این حرکت نمادین که سال‌هاست در آستانه کریسمس در سویا برگزار می‌شود، فراتر از هیجان فوتبال است؛ جایی که تماشاگران، بازیکنان و داوطلبان در کنار هم برای هدفی بزرگ‌تر متحد می‌شوند. تمام اسباب‌بازی‌های جمع‌آوری‌شده توسط داوطلبان، به دست کودکان محروم در شهر سویا و مناطق اطراف می‌رسد تا کریسمس برای آنها نیز رنگ شادی بگیرد.

رئال بتیس و هوادارانش بار دیگر ثابت کردند که فوتبال، وقتی با عشق همراه می‌شود، می‌تواند دنیا را، حتی برای لحظه‌ای، به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند.

 

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
6
6
پاسخ
مگه اسپانیا و شهر سویا کودک محروم داره اونم این تعداد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
32
پاسخ
اینجا هم تماشاگران فهیم و فوتبال دوست ما پاره آجر و بطری آب و مجموعه ای از کلمات رکیک را به داخل زمین پرتاب می کنند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
20
پاسخ
عوضش در کشور ما عید که میشه اینقدر همه چیز را گران میکنند که کسی جرات خریدن چیز نو به سرش نزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
8
پاسخ
از هواداران وطن پرست تیراختورسازی تبریز ادب رو یاد گرفتن. پرچم ژاپن هم داشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
2
پاسخ
حیف که کشورشون رو به جلو حرکت نمیکنه
